Czerwień splamiła szlachetną biel. Rosjanie wjechali do Arktyki swoim

Rosyjska bestia Arktyki zaczęła miażdżyć lód i śnieg w ekstremalnych testach wojskowych!

Niedawny test TM-140 z kadłubem pomalowanym na kolor czerwony potwierdził nie tylko jego potencjał wojskowy, ale także przydatność w akcjach ratunkowych, reagowaniu na katastrofy i transporcie logistycznym w odległych rejonach. Podczas niego pokonał ponad 2300 kilometrów arktycznego terenu, przemierzając głęboki śnieg, zamarznięte rzeki i ekstremalne temperatury sięgające -45°C. Wyszedł z tego cało, budując renomę producentowi Kurganmashzavod, a więc spółce należącej do High Precision Systems, która jest częścią państwowej korporacji Rostec.

TM-140 to wszechstronny, w pełni rosyjski pojazd terenowy, który jest zdolny do przewożenia ładunków o masie do 4 ton, jednocześnie radząc sobie w śniegu, bagnach i trudnym terenie. Dzięki zdolności do pokonywania stromych wzniesień o nachyleniu do 35 stopni, maszyna ta jest potęgą pod względem mobilności w skrajnych warunkach. Jej kluczowe cechy to m.in. pełna zdolność ziemno-wodna, odporność na ekstremalne zimno do -50 stopni Celsjusza oraz system napędu gąsienicowego o wysokiej przyczepności, który obejmuje szerokie gąsienice o niskim nacisku na grunt, a te akurat umożliwiają poruszanie się po miękkim śniegu i bagnach.

Podczas ekspedycji Safe Arctic 2025, w której uczestniczył TM-140, łącznie 15 wyspecjalizowanych pojazdów rosyjskich przejechało przez skutą lodem Arktykę w pobliżu Morza Czukockiego i Morza Wschodniosyberyjskiego. Te regiony stawiają unikalne wyzwania, a to szczególnie podczas wiosennych roztopów, gdy lód staje się wyjątkowo niestabilny. Nie przeszkodziło to jednak TM-140 w realizacji misji holowania unieruchomionego sprzętu w głębokim śniegu, przeprawie przez zamarznięte rzeki czy podejmowania się misji transportowania zaopatrzenia i personelu.

Zmiany klimatyczne sprawiają, że Arktyka staje się coraz bardziej dostępna, a operacje wojskowe i bezpieczeństwa w tym regionie rosną na znaczeniu. Skuteczność TM-140 podkreśla rosyjską przewagę w technologiach mobilnych przeznaczonych do Arktyki, a choć taki pojazd jest niezwykle przydatny w operacjach wojskowych i ochronie granic, to jego zastosowania wykraczają daleko poza sferę obronności i dotykają nawet misji ratunkowych czy reagowania na sytuacje krytyczne.

Wraz z rosnącym globalnym zainteresowaniem Arktyką (zarówno z powodów strategicznych, jak i gospodarczych) pojazdy takie jak TM-140 odgrywają kluczową rolę w zabezpieczaniu tych odległych terenów. Rosja nie bez powodu dynamicznie rozbudowuje swoje zdolności w Arktyce, inwestując w nowe bazy wojskowe, flotę lodołamaczy oraz rozwój technologii przystosowanych do ekstremalnych warunków. TM-140 jest przykładem, jak Rosja przygotowuje się do długoterminowych operacji na dalekiej północy.