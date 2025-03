Aluminiowo, tanio i przede wszystkim dobrze. Nie szukasz może nowego ciekawego roweru?

Canyon pokazał Grand Canyon 2025. To wszechstronny i przystępny hardtail MTB dla każdego

Jak ulepszyć coś, co docenili rowerzyści na całym świecie? Grand Canyon w wydaniu na rok 2025 próbuje odpowiedzieć na to pytanie, jako że wprowadza szereg ulepszeń względem poprzednika, a w tym nowoczesną geometrię, zwiększoną wszechstronność i poprawioną specyfikację, choć jednocześnie zachowuje przy tym przystępną cenę. Jedną z najważniejszych zmian w tym modelu jest ewidentnie właśnie wspomniana zmodernizowana geometria ramy z wewnętrznie prowadzonymi przewodami, która ma na celu poprawę prowadzenia i zwiększenie pewności jazdy.

Czytaj też: Tryb Gravel+, czyli jak Orbea Denna wkłada tajną broń w ręce rowerzystów

W porównaniu do poprzedniej wersji Grand Canyon, w rozmiarze M, reach został wydłużony o 20 mm i wynosi teraz 450 mm, co ma zapewniać lepszą stabilność na zjazdach i bardziej efektywne pedałowanie. Kąt główki ramy został zmniejszony, osiągając wartość 66°, co dodatkowo wpływa na pewność prowadzenia w trudnym terenie, a gdyby tego było mało, bardziej stromy kąt rury podsiodłowej wynoszący 75° ma pozwalać na lepszą efektywność podczas wspinaczki. Jako że nowy Grand Canyon został zaprojektowany tak, aby odpowiadał na potrzeby jak najszerszej grupy użytkowników, w tym roku jest dostępny w siedmiu rozmiarach ramy, co pozwala na dopasowanie go do rowerzystów o wzroście od 125 cm do 202 cm.

Aby zapewnić najlepsze osiągi i właściwości jezdne, Canyon zastosował różne wielkości obręczy w zależności od rozmiaru ramy. Efekt? Większe modele od S do XL wyposażono w 29-calowe koła, wersje XXS i XS mają koła 27,5-calowe, a najmniejszy rozmiar XXXS został dostosowany do 24-calowych kół. Dzięki temu każdy użytkownik może liczyć na stabilność i optymalne prowadzenie bez względu na rozmiar ramy, który nie ogranicza też wszechstronności tego nowego roweru, która została podkreślona przez liczne dodatkowe punkty montażowe, które czynią rower bardziej praktycznym w różnych zastosowaniach.

Czytaj też: Określisz go mianem e-bike, to go obrazisz. Ta firma rowerowa jest pewna swojej rewolucji

Rama Grand Canyon 2025 została wyposażona w mocowania na bagażnik i błotniki, co zwiększa jej funkcjonalność w codziennych dojazdach, a także w uchwyty na torbę na górnej rurze oraz zintegrowane mocowanie na GPS lub lampkę w mostku. Dodatkowe mocowanie na bidon pod dolną rurą, zabezpieczone nową osłoną, pozwala na przewożenie jeszcze większej ilości ekwipunku, co czyni Grand Canyon doskonałym wyborem dla miłośników bikepackingu. Jednocześnie mimo tych wszystkich dodatkowych funkcji nowa rama waży o 207 gramów mniej niż poprzednia wersja i tak też w rozmiarze M zamyka się w niespełna 2 kg (1989 gramach). Idąc dalej, w pełnych konfiguracjach modele Grand Canyon 2025 są lżejsze o około 800 gramów w porównaniu do poprzedników, co czyni je bardziej wydajnymi i komfortowymi w użytkowaniu. Producent zapewnia również, że jest to najbardziej wytrzymała rama w swojej klasie, spełniająca wymagania kategorii 3 MTB, co oznacza, że jest przystosowana do jazdy po wymagających trasach i wytrzymuje skoki do 60 cm.

Grand Canyon 8 Grand Canyon 5

Canyon oferuje cztery wersje modelu Grand Canyon, które są dostosowane do różnych budżetów i wymagań użytkowników. Najbardziej przystępny cenowo model Grand Canyon 5 jest do zgarnięcia już za 750 euro i został wyposażony w napęd Shimano Cues 1×11 LinkGlide oraz amortyzator SR Suntour XCR32 Air. Grand Canyon 6 za 1000 euro oferuje już lepszy amortyzator RockShox Judy Gold RL oraz napęd Shimano Deore 1×12, a jeśli dopłacicie 300 euro, dostaniecie model Grand Canyon 7, który został ulepszony o widelec RockShox Recon Gold RL, napęd Shimano SLX 12-biegowy oraz opuszczaną sztycę Canyon. Najbardziej zaawansowany wariant, Grand Canyon 8, jest z kolei dostępny za 1700 euro i oferuje amortyzator Fox 32 Rhythm, napęd Shimano XT oraz 4-tłoczkowe hamulce SLX. Dla młodszych rowerzystów Canyon przygotował dwa modele Young Hero, które mają być dostosowane do ich potrzeb i kosztować najmniej, bo 600-700 euro, oferując napęd Shimano Cues oraz amortyzatory SR Suntour o skoku 80 mm lub 120 mm.

Czytaj też: Waży mniej niż twój laptop. Ten wyjątkowy rower zmusza do diety, bo… inaczej się złamie

Wygląda więc na to, że nowy Grand Canyon to rower, który łączy wysoką jakość z przystępną ceną, oferując nowoczesne rozwiązania i wszechstronność. Dzięki nowej geometrii, niższej wadze i zwiększonej funkcjonalności, ten model z pewnością zainteresuje szeroką grupę użytkowników, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z MTB, jak i bardziej doświadczonych rowerzystów szukających solidnego i uniwersalnego hardtaila. Tak przynajmniej wynika z obietnic producenta.