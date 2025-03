Samsung już testuje oprogramowanie dla kolejnej generacji Galaxy Watch

Galaxy Watch 8 zadebiutuje latem tego roku, obok nowych składaków i być może innych urządzeń

W kontekście letniego wydarzenia Galaxy Unpacked pojawiło się już dużo doniesień. Możemy być pewni, że Samsung pokaże nam wtedy nową generację Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip oraz Galaxy Watch 8, ale co poza tym? Tutaj źródła nie są zgodne, choć w wielu raportach wspomina się o budżetowym Galaxy Z Flip FE, podwójnie składanym modelu czy o drugiej generacji Galaxy Ring. Istnieje też możliwość, że Samsung będzie chciał nam pokazać następcę zeszłorocznego Galaxy Watch Ultra, ale akurat na ten temat prawie się nie mówi, więc to jedynie nasze przypuszczenia. Na razie więc skupmy się na pewnikach w zakresie smartwatchy, czyli na nowym Galaxy Watch 8.

Zegarek Watch 8 został bowiem zauważony przez jednego z użytkowników X. Dokopał się on do testowego oprogramowania układowego, zawierającego warianty z nadchodzącej serii. Warianty Bluetooth są oznaczone jako SM-L320 i SM-L330, powiązane z wersjami oprogramowania układowego L320XXU0AYC4/L320OXM0AYC4, podczas gdy modele LTE w USA pojawiają się jako SM-L325U i SM-L335U, powiązane z L325USQU0AYC6/L325UOYM0AYC. Są one zgodne z przewidywalnym wzorcem nazewnictwa Samsunga — w przypadku Watch 7 były to SM-L310 i SM-L315 — co sprawia, że można bezpiecznie założyć, że są to prawdziwe informacje.

W ubiegłym roku Samsung połączył najnowocześniejsze funkcje śledzenia zdrowia z funkcjami sztucznej inteligencji, co spodobało się fanom marki. Pomimo tego, że na razie brakuje szczegółów specyfikacji Watch 8, już kilkukrotnie przecieki mówiły o kierunku rozwoju firmy. Na pewno gigant będzie chciał ulepszyć kolejne sensory monitorujące zdrowie, a także wprowadzić znacznie lepsze monitorowanie samopoczucia i snu, oparte na sztucznej inteligencji. Tego typu funkcje powinny też pojawić się w zakresie śledzenia kondycji, bo Samsung obecnie mocno inwestuje w Galaxy AI.

Niektóre źródła wskazują również na nowości w zakresie designu, ale jak na razie brak tutaj konkretów, więc podchodzimy do tych informacji ze szczególną rezerwą. Dalsze rozwijanie funkcji sztucznej inteligencji wydaje się najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę kierunek, jaki obrał południowokoreański gigant. Jednak o tym, co tak naprawdę dla nas szykuje, będziemy dowiadywać się w kolejnych miesiącach, zwłaszcza bliżej daty premiery.