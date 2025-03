Garmin Connect+ – rewolucja w monitorowaniu zdrowia? Garmin wprowadza płatną subskrypcję z funkcjami AI

Garmin Connect+ – ceny i funkcje

Urządzenia firmy Garmin od dawna są cenione za kompleksowe podejście do zbierania danych, oferując użytkownikom ogrom wskaźników i raportów, pomagających im dbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Teraz natomiast firma wprowadziła usługę premium, oddającą w ręce posiadaczy zegarków spersonalizowane analizy oparte na AI i rozszerzone wskazówki treningowe, o ile za to zapłacą. Jest to znacząca zmiana w dotychczasowym modelu usług Garmina. Na szczęście firma nie poszła tak całkiem w ślady Oura, która umieściła wszystkie kluczowe dane za paywallem.

Garmin z kolei utrzymuje darmową, podstawową wersję Garmin Connect, zapewniając, że dotychczasowi użytkownicy zachowają dostęp do swoich historycznych danych i podstawowych funkcji. Dzięki temu bogactwo danych i funkcjonalności, których użytkownicy oczekują od urządzeń Garmin, pozostaje dostępne dla wszystkich. Plan Connect+ stanowi zatem opcjonalne ulepszenie dla tych, którzy szukają bardziej zaawansowanej i spersonalizowanej pomocy.

Nowy plan Garmin Connect+, wyceniony został na 8,99 euro miesięcznie lub 89,99 euro rocznie. W zamian oferuje rozszerzone funkcje dla tych, którzy szukają głębszych analiz i spersonalizowanych rekomendacji. Najważniejszy jest tutaj analiza oparty na AI. Ten zaawansowany system wykracza poza surowe dane, zapewniając użytkownikom bardziej szczegółowe zrozumienie reakcji ich organizmu na codzienne życie i aktywność. Producent obiecuje też szczegółowe analizy wydatku energetycznego i reakcji fizjologicznych oraz praktyczne porady dotyczące optymalizacji treningu i regeneracji. Wszystko po to, by lepiej dbać o swój organizm i uzyskiwać lepsze wyniki w sporcie.

Oprócz coachingu opartego na sztucznej inteligencji, Connect+ dodaje bardziej funkcjonalny Pulpit wydajności, który wizualizuje dane dotyczące kondycji fizycznej za pomocą szczegółowych wykresów i diagramów. Zawiera również funkcje takie jak LiveTrack, który powiadamia wybranych znajomych i rodzinę, gdy rozpoczynasz aktywność, oraz Live Activity, który umożliwia przeglądanie danych dotyczących tętna, tempa, powtórzeń i filmów z ćwiczeń w czasie rzeczywistym, gdy rozpoczynasz trening w pomieszczeniu za pomocą kompatybilnego smartwatcha i telefonu.

Oto dokładna lista funkcji, jakie są dostępne na razie w ramach subskrypcji, chociaż Garmin podkreśla, że mogą się one różnić w zależności od urządzenia: