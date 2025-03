Chiński satelita kwantowy napisał historię. Pierwsza taka transmisja na ogromnym dystansie

Inżynierowie z obu wspomnianych krajów dokonali historycznego wyczynu, ponieważ przeprowadzona przez nich komunikacja miała międzykontynentalny charakter i dotyczyła komunikacji kwantowej o ultra wysokim stopniu bezpieczeństwa. Wszystko to na imponującym dystansie wynoszącym 12 900 kilometrów. Na tę odległość przesłano impulsy światła laserowego kodujące dwa różne obrazy.

Czytaj też: Ten procesor kwantowy jest kwadrylion razy szybszy od najpotężniejszych superkomputerów

Pierwszy ukazywał Wielki Mur Chiński, natomiast drugi – kampus Uniwersytetu Stellenbosch w Republice Południowej Afryki. Wszystko to przy udziale kluczy kwantowych generowanych w czasie rzeczywistym. Podstawę działania takiego rozwiązania stanowi QKD (Quantum Key Distribution) zapewniając możliwość szybkiego szyfrowania o wysokiej wytrzymałości.

Co istotne, każda próba ingerencji w przesyłaną wiadomość sprawi, że zostanie ona naruszona, o czym dowie się nadawca i odbiorca. To bardzo istotna kwestia w odniesieniu do bezpieczeństwa i mogłaby być kusząca zarówno dla prywatnych użytkowników, jak i całych instytucji, takich jak banki. Te ostatnie już teraz wykorzystują szyfrowanie QKD, choć jedynie w sieciach światłowodowych. Takowe mają jednak ograniczony zasięg, który mógłby zostać uwolniony dzięki transmisji bezprzewodowej.

Satelita kwantowy Jinan-1 zapewnił rekordowe połączenie, które skutkowało bezpieczną komunikacją na linii Chiny – Republika Południowej Afryki

Właśnie dlatego ostatnie dokonania naukowców z Azji i Afryki można uznać za tak ważne. Dzięki nim komunikacja może dotrzeć do każdego zakątka naszej planety i to z zachowaniem znacznie mniejszego ryzyka niż do tej pory. Publikacja opisująca te działania została zamieszczona na łamach Nature. Warto zauważyć, iż dotychczasowy rekord w odniesieniu do bezprzewodowej komunikacji opartej na szyfrowaniu kwantowym wynosił 7600 kilometrów i obejmował połączenie między Chinami a Australią.

Czytaj też: Przypadkowe odkrycie zrewolucjonizuje pamięć masową. Naukowcy z Chicago dokonali przełomu

O ile ten ostatni wynik został osiągnięty z wykorzystaniem satelity Micius, tak nowy rekord jest jeszcze bardziej imponujący, ponieważ użyty sprzęt waży wielokrotnie mniej i jest o połowę tańszy. Sukcesy zapisane na konto Jinan-1 powinny utorować drogę do rozwoju satelitarnej komunikacji kwantowej działającej na całym świecie.

W 2026 roku China Telecom zamierza wystrzelić cztery satelity przystosowane do przesyłania informacji w taki sposób, a inne kraje – takie jak Kanada – nie zamierzają zostawać w tyle.