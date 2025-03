Wyjątkowa oferta w Sferis: smartfon Motorola Moto G34 5G za jedyne 399 zł

Czym może przekonać Motorola Moto G34 5G, poza ceną?

Motorola Moto G34 5G jest konstrukcją, która jest przeznaczona dla najmniej wymagającego użytkownika. Z biegiem lat jednak i tutaj ustalił się pewnie standard minimum i G34 5G się tego trzyma. Smartfon wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane, co wystarczy do działania podstawowych aplikacji i gier, oferując jednocześnie wystarczająco miejsca na codzienne potrzeby. Motorola przede wszystkim daje radę dzięki obsłudze szybkiej sieci 5G – nasi operatorzy na poważnie zajęli się jej budową, zasięg rośnie, a użytkownicy coraz częściej mogą cieszyć się naprawdę szybkim dostępem do internetu.

Promocyjna motorola jest w kolorze niebieskim albo inaczej Ice Blue. Wzornictwo Moto G34 5G jest oszczędne, bez zbędnych dodatków – Motorola wie, jak to robić, więc jest schludnie i estetycznie. Choć jest to smartfon budżetowy, jego konstrukcja i wykończenie są staranne, a po wzięciu w rękę zostaje wrażenie solidności. Wyświetlacz, choć to LCD i to o stosunkowo niewielkiej rozdzielczości, oferuje satysfakcjonującą jakość obrazu do codziennego użytkowania, przeglądania mediów społecznościowych i oglądania wideo.

System aparatów w Moto G34 5G jest adekwatny do segmentu budżetowego – za zdjęcia odpowiada pojedynczy aparat 50 Mpix wsparty symbolicznym oczkiem do detekcji głębi. Taki układ da sobie nieźle radę w dzień i przy dobrych warunkach świetlnych, z pewnością jednak Motorola nie zostanie królową nocy. Bateria o solidnej pojemności 5000 mAh i oszczędny chipset zapewniają wystarczający czas pracy na jednym ładowaniu przy typowym użytkowaniu.

Promocja na Motorolę Moto G34 5G 8/128GB Ice Blue za 399 zł w sieci Sferis to wyjątkowa okazja w segmencie budżetowym, propozycja dla tych, którzy szukają bardzo ekonomicznego, ale funkcjonalnego smartfona z dostępem do 5G i sensownymi parametrami.