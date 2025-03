Nie Przegap! Sharp 32FH7EA Android TV w świetnej cenie!

Sharp 32FH7EA – parę słów o funkcjach i wnętrzu

Sharp 32FH7EA to 32-calowy telewizor LED o rozdzielczości HD Ready (1366 × 768 pikseli). Chociaż nie oferuje on jakości obrazu 4K, rozdzielczość HD Ready powinna być zupełnie wystarczająca przy dość niewielkiej przekątnej ekranu, typowej dla naszych domów odległości oglądania i nadawanych programach telewizyjnych – jakość obrazu, jak na rozdzielczość HD Ready, można ocenić jako dobrą, technologia LED zapewnia jasny i kontrastowy obraz, a funkcja Active Motion 200 ma skutecznie poprawia płynność wyświetlania dynamicznych scen, mimo standardowego odświeżania 60 Hz. Smukły i bezramkowy design telewizora jest estetyczny i nowoczesny, telewizor zatem będzie łatwo dopasować do każdego wnętrza.

Jednym z kluczowych atutów tego modelu jest system Android TV. Dzięki niemu użytkownik otrzymuje dostęp do szerokiej gamy aplikacji z Google Play Store, w tym popularnych platform VOD, takich jak Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ i wielu innych. Android TV oferuje również wbudowanego Asystenta Google, umożliwiającego sterowanie głosowe telewizorem i wyszukiwanie informacji. Funkcja Chromecast pozwala natomiast na łatwe przesyłanie obrazu i dźwięku ze smartfona lub tabletu wprost na ekran telewizora.

Telewizor wyposażony jest w tuner DVB-T2/HEVC – dzięki temu telewizor jest gotowy na odbiór darmowych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie DVB-T2. Nie zabrakło także modułu Wi-Fi i Bluetooth, co ułatwia bezprzewodowe połączenie z internetem i innymi urządzeniami, takimi jak słuchawki czy soundbary. W standardzie mamy do dyspozycji 3 gniazda HDMI, 2 porty USB, Ethernet, gniazdo kart CI+ i optyczne, co zapewnia wszechstronność podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych – konsol, odtwarzaczy Blu-ray, nośników pamięci masowej i systemów audio.

Sharp 32FH7EA dostępny jest w sieci RTV Euro AGD w promocyjnej cenie 699 zł, niższej o 100 zł od standardowej oferty. Promocja obowiązuje do 19 marca 2025 roku.