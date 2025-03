Specyfikacje kart GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5050 w sieci. Czy są zaskoczenia?

Za przeciek odpowiada użytkownik platformy X o nicku “kopite7kimi”. To postać znana od lat i jest autorem niejednego przecieku, a co istotne – większość z podawanych przez niego informacji znalazła potwierdzenie w rzeczywistości. Można zatem ostrożnie przyjąć, że i w przypadku nowych modeli RTX 50 wie, co pisze.

Czym zaskoczą nas RTX 5050 i RTX 5060 Ti?

Zgodnie z postami “kopite7kimi”, karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti będzie wyposażona w układ GPU GB206-300, podczas gdy RTX 5050 będzie oparty na GB207-300. Model 5060 Ti to szybsza odmiana klasy 60 i będzie wyposażona w 4608 rdzeni CUDA, które są o około 6% wydajniejsze niż w RTX 4060 Ti. Wcześniej plotkowano, że GPU będzie dostępny w dwóch wariantach w zależności od pojemności pamięci VRAM. Jeden to 8 GB, a drugi 16 GB. Co istotne – obie są wyposażone w tę samą pamięć GDDR7. Wariant 16 GB jako pierwszy trafi na półki sklepowe pod koniec marca, podczas gdy warianty 8 GB pojawią się w kwietniu, blisko premiery RTX 5060 (bez “Ti” w nazwie).

Szerokość magistrali obu pamięci jest taka sama: 128-bit. Dlatego jej przepustowość wyniesie 448 GB/s, co oznacza ok. 55% więcej niż przepustowość pamięci RTX 4060 Ti. GPU będzie używać płyty PG152-SKU10/15 i jest wyposażony w układ GPU GB206-300-A1. RTX 5050 będzie trzymać się standardu GDDR6, więc możesz spodziewać się prędkości 20-22 Gb/s na tym modelu, oferującej ponad 300 GB/s całkowitej przepustowości.

Jeśli chodzi o TDP, dla karty GeForce RTX 5060 Ti wynosi podobno 180 W, co jest o 20 W więcej niż w przypadku poprzednika. RTX 5050 będzie występować jako oddzielny procesor graficzny w rodzinie Blackwell i będzie wyposażony w płytę PG152-SKU50, matrycę GB207-300-A1 i 2560 rdzeni CUDA. Ostatnio NVIDIA użyła matrycy klasy XX7 w RTX 4060.

Nie znamy oficjalnej daty premiery GeForce RTX 5050, ale seria RTX 5060 – obejmująca zarówno RTX 5060, jak i RTX 5060 Ti – prawdopodobnie pojawi się na rynku za kilka dni, zaś jej premiera w sprzedaży detalicznej nastąpi w przyszłym miesiącu.