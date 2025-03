SteamOS 3.8 wyciska ostatnie soki z ROG Ally. Gracze przecierają oczy

Według ostatnich plotek firma ASUS współpracuje z Microsoftem mając w planach przenośną konsolę w stylu Xbox-a

Powoli przygotowujemy się na nową wersję systemu operacyjnego od firmy Valve, przeznaczonego dla przenośnych urządzeń i komputerów PC innych producentów, co stanowi znaczący krok w kierunku rozszerzenia ekosystemu gier poza Steam Deck. Mimo że premiera tej wersji jest już blisko, youtuber The Phawx zademonstrował na swoim kanale nieoficjalną instalację SteamOS 3.8 na modelu ASUS ROG Ally. Sprzęt ten działa na chipie Ryzen Z1 Extreme.

W materiale wideo widać, że wydajność w tytułach takich jak “Batman: Arkham Knight” wyniosła 73,3 FPS, a “Horizon Zero Dawn” osiągnął 55,9 FPS w rozdzielczości 720p, co jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast gra “Cyberpunk 2077” na Steam Decku nieznacznie przewyższyła zmodyfikowany model Ally: 47,8 FPS do 45,8 FPS, co przypisuje się specjalnym optymalizacjom Valve dla własnego sprzętu. Dla przedstawionej wersji wciąż istnieją wyzwania. O ile VRR (Variable Refresh Rate), mający na celu synchronizację częstotliwości odświeżania ekranu z liczbą klatek na sekundę, działa, o tyle kontrola TDP i dedykowane przyciski pozostają niefunkcjonalne. Brak regulacji TDP prowadził do nieefektywności, a niektóre gry domyślnie pobierały 20 W mocy.

Demonstracja najnowszej aktualizacji SteamOS na innych urządzeniach pokazuje potencjał tego systemu operacyjnego. W przyszłości Valve może pozycjonować swoje dzieło jako konkurenta dla Windows w przestrzeni przenośnych komputerów PC, wykorzystując jego interfejs zorientowany na gry i rosnące wsparcie deweloperów. Współprace, takie jak zaprezentowany na CES 2024 Lenovo Legion Go, również przyczyniają się do tego celu. Tymczasem aktualizacje, takie jak SteamOS 3.6.19, rozszerzyły wsparcie dla urządzeń takich jak ROG Ally i kontrolerów innych producentów, co sugeruje szerszą kompatybilność.