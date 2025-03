Strażnik Mórz robi wrażenie. Tropi okręty podwodne lepiej niż jakikolwiek inny sprzęt wojskowy

Dron MQ-9B SeaGuardian ma rozwiązać problem wykrywania wrogich okrętów podwodnych

MQ-9B SeaGuardian to jeden z tych dronów, których nie możemy określić mianem “wojskowych zabawek”. Ten bezzałogowiec imponuje swoimi parametrami technicznymi, jako że mierzy 11,7 metra długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 24 metry. Do lotu wykorzystuje z kolei silnik Honeywell TPE331-10, który umożliwia osiąganie wysokości ponad 12200 metrów oraz utrzymywanie się w powietrzu przez ponad 30 godzin, podczas których dron może pokonać dystanse rzędu ponad 9000 km, co czyni go idealnym narzędziem do długotrwałego nadzoru morskiego.

SeaGuardian wyróżnia się jednak przede wszystkim tym, że został wyposażony w przedprodukcyjne kapsuły Sonobuoy Dispensing System (SDS), które umożliwiają zrzut boi sonarowych, wykorzystujących trzy kluczowe technologie, bo:

DIFAR (Directional Frequency Analysis and Recording), który działa jak podwodny mikrofon, identyfikując dźwięki i ich źródło.

DICASS (Directional Command Activated Sonobuoy System), wysyłający aktywne impulsy sonarowe, dzięki czemu tworzy mapę obiektów pod powierzchnią wody.

Specjalne boje, które mierzą zmiany temperatury w różnych warstwach oceanu, co ułatwia lokalizację okrętów podwodnych.

Dzięki integracji danych z tych systemów SeaGuardian jest w stanie realizować autonomiczną analizę aktywności podwodnej w czasie rzeczywistym, zwiększając świadomość operacyjną bez konieczności angażowania załogowych jednostek. Dlatego też samo wprowadzenie go na służbę oznacza znaczący krok w kierunku bezzałogowych rozwiązań w obronie morskiej. Możliwość operowania na dużych wysokościach oraz przez długi czas sprawia, że jest to ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych załogowych patroli. Zwłaszcza że dron redukuje ryzyko operacyjne, a jednocześnie zapewnia ciągłe monitorowanie obszarów morskich, co odpowiada na współczesne wyzwania związane z zagrożeniami podwodnymi.