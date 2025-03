Tajemniczy screenshot z Xbox wywołał burzę w sieci. Microsoft szybko go usunął

Kilka miesięcy temu pojawiła się plotka, według której Microsoft chce zmienić Xbox Series X|S

Ostatnio firma Microsoft opublikowała wpis na blogu, w którym ogłosiła, że Xbox „otwiera miliardy drzwi”, a sam wpis przedstawiał nowy interfejs użytkownika konsoli. Na zamieszczonym zrzucie ekranu nie widać, żeby jego wygląd był odkrywczy ani wyjątkowy, ale ma być dostępny na wielu urządzeniach. Mowa tu między innymi o przenośnych komputerach, smartfonach i tabletach. Idealnie mogłaby się w to wpisać przenośna konsola, o której ostatnio plotkujemy i o której wspomniałem.

Niestety z nieznanych powodów Microsoft usunął grafikę, na której było widać platformę Steam. Na szczęście w internecie nic nie ginie i na stronie The Verge która była mi źródłem możemy o tym przeczytać i zobaczyć. Gigant z Redmond ma pracować nad aktualizacją aplikacji Xbox, by gracz widział wszystkie swoje gry. Mowa tu o nawet tych zainstalowane ze Steam i Epic Games Store, a także innych platform, a pamiętacie, co GOG chciał zrobić i po części zrobił na swojej platformie?

Powiedziano mi, że Microsoft jest wciąż na wczesnym etapie aktualizacji aplikacji Xbox, więc firma może nigdy nie udostępnić funkcji wyświetlania wszystkich gier Steam, ale ta makieta pokazuje, jak mogą się one ostatecznie pojawić. Szef Xbox, Phil Spencer, już wcześniej zasugerował, że sklepy PC, takie jak Epic Games Store i Itch.io, mogą pewnego dnia pojawić się na konsolach Xbox.- Tom Warren, The Verge

Nie jest to oczywiście zły pomysł, ale można się spodziewać po GOG-u, czyli naszej rodzimej platformie, że takie działania są bardzo trudne w wykonaniu i dlatego firma Microsoft nie chciała dawać nam pustych obietnic. Ciekaw jestem tego z perspektywy ich asystenta Copilota w aspekcie gier — czy będzie w stanie tak samo pomóc przy całej dostępnej bibliotece gier, jeśli tak, w co nie wierzę, byłoby to mistrzostwo.