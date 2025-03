Samochód, który widzi jak człowiek i reaguje szybciej niż sprinter. Nadchodzi australijska rewolucja AI

Technologia MonoFG, opracowana przez naukowców z Australian Catholic University we współpracy z uczelniami w Szanghaju i Xi’anie, to nowy gracz na scenie autonomicznej jazdy. W odróżnieniu od drogich systemów opartych na sensorach LiDAR, które wykorzystują lasery do mapowania otoczenia w 3D, MonoFG potrzebuje jedynie jednej kamery – i sztucznej inteligencji.

To z pozoru proste rozwiązanie może zrewolucjonizować branżę: koszt jednej jednostki MonoFG to około 300 dol. Dla porównania, system LiDAR może kosztować nawet 75 000 dol. Taka różnica cenowa otwiera drzwi dla masowej produkcji przystępnych cenowo samochodów autonomicznych.

Ten system AI drastycznie obniży cenę samochodów autonomicznych

MonoFG działa podobnie do ludzkiego oka: ocenia głębię i rozróżnia pierwszy plan od tła podczas ruchu. Dzięki temu pojazd potrafi rozpoznać złożone sceny drogowe, identyfikując pieszych, rowerzystów czy inne pojazdy z imponującą precyzją.

System analizuje obraz w czasie rzeczywistym, działając z prędkością 18 klatek na sekundę. Co ciekawe, reaguje szybciej niż olimpijski sprinter – przeciętny czas reakcji sportowca na strzał startera to około 0,16 sekundy, a MonoFG działa jeszcze szybciej.

Samochody autonomiczne w końcu będą tańsze? System AI MonoFG to umożliwi /Fot. Unsplash

Prof. Walayat Hussain, główny badacz projektu, mówi:

To nie jest koncepcja z laboratorium. MonoFG był testowany na rzeczywistych zestawach danych i udowodnił, że tania, oparta na AI technologia autonomiczna jest w zasięgu ręki.

W 2021 roku Honda wprowadziła na rynek model Legend Hybrid EX – pierwszy seryjny samochód z autonomią poziomu 3. Cena? Około 102 000 dolarów australijskich, czyli 65 000 USD. W porównaniu z tym, rozwiązania oparte na MonoFG mogą sprawić, że samojeżdżące auta staną się dostępne dla przeciętnej rodziny. Prof. Hussain żartuje, że będą “tańsze niż Land Cruiser”.

Dzięki wyeliminowaniu potrzeby stosowania kosztownych sensorów, producenci samochodów mogą w przyszłości oferować autonomiczne modele w cenach porównywalnych z obecnymi samochodami klasy średniej. To kluczowy krok w kierunku demokratyzacji nowoczesnych technologii motoryzacyjnych.

System MonoFG został opisany w czasopiśmie ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems. Z materiału wynika, że AI nie tylko dorównuje dokładnością systemom opartym na LiDAR, ale przewyższa je w wykrywaniu rowerzystów – co jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla pojazdów autonomicznych. Technologia została również zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie: dzięki szybkiemu przetwarzaniu i dokładnemu rozpoznawaniu obiektów MonoFG może znacząco ograniczyć ryzyko wypadków.

Choć technologia wciąż wymaga dopracowania i regulacyjnej akceptacji, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy u progu przełomu. Zespół stojący za MonoFG pokazuje, że zaawansowane rozwiązania nie muszą być astronomicznie drogie.