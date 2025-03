Trudno uwierzyć w tak cienki smartfon. Tecno Spark Slim zobaczymy wkrótce w Barcelonie

Coroczne targi Mobile World Congress odbywające się na przełomie lutego i marca w Barcelonie to chyba jedna z lepszych okazji do zaznaczenia swojej obecności i działalności w branży smartfonów. Swoją niespodziankę na to wydarzenie szykuje m.in. Tecno w postaci supercienkiego telefonu o grubości zaledwie 5,75 mm. Biorąc pod uwagę pojemność baterii na poziomie typowego “grubego” telefonu, Tecno Spark Slim wyrasta na ciekawego zawodnika. Urządzenie ma łączyć elegancję z ekologią, wykorzystując w pełni recyklingowane aluminium oraz stal nierdzewną. Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED 3D (6,78″) o rozdzielczości 1.5K (1224P) ma oferować częstotliwość odświeżania 144Hz. System fotograficzny Tecno Spark Slim obejmuje podwójny aparat tylny 50 MPix + 50 MPix oraz przedni aparat 13 MPix.

Ze szczegółów to na razie tyle, bo w oficjalnej informacji prasowej Tecno nie wspomina bardziej szczegółowo o typie procesora jaki znajdzie się na pokładzie telefonu. Być może dlatego, że Tecno Spark Slim to na obecnym etapie konstrukcja koncepcyjna. W Barcelonie zobaczymy co prawda urządzenia w formie fizycznej, ale śmiem przypuszczać, że do wersji finalnej telefon jest jeszcze bardzo daleko. Prezentacja na MWC 2025 będzie okazją do oceny reakcji konsumentów i branży na ten pomysł. Z jednej strony mu kibicuję, bo widzę wartość w bardziej ekologicznym podejściu do tworzenia elektroniki użytkowej, ale z drugiej zastanawiam się nad sensem wyścigu na smukłość, która niesie ze sobą potencjalne ryzyko uszkodzenia. Noszenie takiego telefonu w tylnej kieszeni spodni raczej odpada.

Czytaj też: Tego jeszcze nie było, ale już jest. Nazywa się Tecno Pocket Go i łączy handheld z AR

Doceniam eksperymentalne podejście Tecno, które już nie raz pozytywnie zaskakiwało swoimi pomysłami. Na MWC 2025 producent przywiezie również okulary z AI (Tecno AI Glasses oraz Tecno AI Glasses Pro). Spodziewamy się więc masy niespodzianek, a być może niektóre z nich znajdą się na sklepowych półkach szybciej niż nam się może wydawać. Czy tak będzie z Tecno Spark Slim? Tu nie jestem już taki pewien, ale inicjatywa zostanie z pewnością zapamiętana, a czasem nie ważne jak mówią, byleby mówili.