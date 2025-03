To już oficjalne – OnePlus pozbywa się suwaka alertów

Smartfony OnePlus pozbędą się suwaka alertów na rzecz czegoś bardziej wszechstronnego

Suwak alertów towarzyszy modelom obu marek od dawna i użytkownicy bardzo go sobie cenią, ponieważ za pomocą jednego przesunięcia palcem po obudowie mogą dostosować stan dzwonka systemowego, zmieniając tryb cichy na wibracje czy zwykłe dźwięki. To oszczędność klikania i zdecydowanie przydatna opcja zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie możemy swobodnie wyjąć telefonu z kieszeni. Apple też miał u siebie podobne rozwiązanie i jak dobrze wiemy, zostało one już zastąpione konfigurowalnym przyciskiem akcji.

Teraz dyrektor generalny OnePlus, Pete Lau, opublikował długi post na forum społeczności, w którym potwierdził tę zmianę, a także szczegółowo opisał, dlaczego marka rezygnuje z suwaka alertów w swoich przyszłych urządzeniach. Najwyraźniej, pomimo głosów, jakie pojawiły się przy okazji wcześniejszych doniesień, decyzja zapadła w oparciu o prośby użytkowników, którzy chcieli mieć w swoich smartfonach konfigurowalny suwak alertów. Lau potwierdził więc, że OnePlus chce przejść na bardziej wydajny „inteligentny, konfigurowalny przycisk”.

Ten element konstrukcji towarzyszy marce w każdym flagowcu od czasu modelu OnePlus 2, wydanego w 2015 roku. Jedynym wyjątkiem, jaki pojawił się na przestrzeni dekady, był OnePlus 10T z 2022 roku i jak wiemy, suwak alertów powrócił w kolejnych urządzeniach, bo fani byli bardzo negatywnie nastawieniu do jego braku. W tym jednak wypadku suwak nie zostanie usunięty, a po prostu zastąpiony przez bardziej wszechstronne rozwiązanie, bo jak wspomina Lau, nowy przycisk nadal będzie oferował tę samą funkcjonalność co suwak alertów. Będzie więc umożliwiał użytkownikom szybkie przełączanie się między profilami dźwiękowymi, ale będzie również oferował dodatkowe opcje.

Niestety w poście zabrakło szczegółów tych dodatkowych funkcji, więc możemy się ich jedynie domyślać. Zapewne, podobnie jak u Apple’a, będzie można programować go pod różne akcje, takie jak uruchamianie latarki, wykonywanie zrzutów ekranu, robienie zdjęć, szybkie uruchamianie konkretnych aplikacji czy pomoc w tłumaczeniu. Można się też spodziewać, że będzie mógł służyć do szybkiego uruchamiania jakichś funkcji sztucznej inteligencji, których na smartfonach OnePlus nie brakuje.

Oficjalne ogłoszenie firmy każe podejrzewać, że zgodnie z doniesieniami taki sam los spotka suwak alertów dostępny na pokładzie smartfonów Oppo. Jak wynika z raportów, już nadchodzący Oppo Find X8 Ultra, mający pojawić się w przyszłym miesiącu, będzie oferował nowy przycisk, nazywany „Magic Cube Key”. W przypadku OnePlus będziemy musieli poczekać na debiut OnePlus 14.