Nowy składak Oppo ma prawdziwego konkurenta. Honor Magic V4 nadchodzi

Wyciekły szczegóły specyfikacji Honor Magic V4

Chociaż bez wątpienia można powiedzieć, że wśród niektórych chińskich producentów trwa rywalizacja o to, kto wprowadzi na rynek najsmuklejszy składany smartfon, to trzeba przyznać, że pojawiające się urządzenia mają do zaoferowania znacznie więcej niż tylko cienki profil. Pokazał nam to Oppo Find N5, który nie dość, że ma mniej niż 9 mm grubości, to na tym jego zalety się nie kończą. Wyposażono go w świetny zestaw aparatów, bardzo pojemną baterię i najnowszy układ firmy Qualcomm, a to wszystko zamknięte w naprawdę wytrzymałej i odpornej obudowie. To pokazuje, że firmy starają się cały czas ulepszać swoje urządzenia na wielu płaszczyznach.

Po tym, jak Oppo Find N5 odebrał modelowi Magic V3 od Honora tytuł najsmuklejszego składaka zastanawialiśmy się, jaka będzie odpowiedź producenta i dzięki najnowszemu przeciekowi mamy na to częściową odpowiedź. Wygląda na to, że Magic V4, którego premiera powinna odbyć się w czerwcu, znów zostanie odchudzony. Dla przypomnienia, poprzednik miał 9,2 mm grubości po złożeniu, natomiast jego następca ma zejść już poniżej 9 mm, osiągając przynajmniej poziom Find N5 lub nawet go przewyższyć. Oznaczałoby to, że będzie miał 8,9 mm grubości lub mniej, co naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza że na tym się nie skończy.

Tak samo, jak w przypadku Oppo, Honor nieco powiększy ekrany, przez co ten składany będzie miał około 8 cali, a zewnętrzny 6,45”. Nie jest to jednak wielka różnica. Skaner linii papilarnych zostanie wbudowany w przycisk zasilania, co akurat się nie zmieni, podobnie jak obsługa ładowania bezprzewodowego. Bateria ma być większa, ale tutaj niestety zabrakło konkretów, choć można się spodziewać lepszej żywotności, co na pewno użytkownicy odbiorą jako plus. Bez zmian pozostanie również klasa wodoodporności IPX8.

Po stronie aparatów powinniśmy dostać jednostkę główną 50 Mpix z sensorem w rozmiarze 1/1,5” i peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i sensorem 1/1,4”. Aparat 40 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym nie powinien się zmienić, tak samo, jak dwa aparaty do selfie 20 Mpix w każdym z ekranów. Honor Magic V4 będzie też napędzany przez 7-rdzeniowy układ Snapdragon 8 Elite, czyli ten sam, który znalazł się na pokładzie Oppo Find N5. Wygląda więc na to, że szykuje się nam zażarta konkurencja i pozostaje nam poczekać, na kolejne przecieki i premierę składaka marki honor, by przekonać się, czy Oppo utrzyma tytuł najsmuklejszego składaka czy dość szybko utraci koronę.