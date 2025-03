Perfekcyjny wygląd w zasięgu ręki! Promocja na trymer Philips series 5000 Multigroom na Amazon.pl

Jedno narzędzie, nieograniczone możliwości – Philips MG5950/15

Philips Multigroom MG5950/15 to urządzenie przeznaczone nie tylko do stylizacji brody – jest dużo bardzo uniwersalne. W zestawie z trymerem jest 12 różnych nasadek, dzięki którym MG5950/15 sprawdzi się jako narzędzie do stylizacji twarzy, włosów i ciała, niezależnie od tego, czy właśnie chcesz przyciąć brodę, wyrównać baki, usunąć niechciane włosy z nosa i uszu, czy wystylizować fryzurę.

Dzięki 14 ustawieniom długości (od 0,5 do 16 mm), możesz z łatwością dostosować długość cięcia do swoich preferencji. Samoostrzące się ostrza ze stali nierdzewnej zapewniają precyzyjne i równomierne cięcie, a ergonomiczna konstrukcja i wzornictwo gwarantują komfort użytkowania.

Trymer Philips Multigroom MG5950/15 został wyposażony w zaawansowaną technologię DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję cięcia. Ostrza trymera delikatnie ocierają się o siebie, dzięki czemu same się ostrzą podczas pracy. To oznacza, że po pięciu latach użytkowania ostrza będą tak ostre, jak w dniu zakupu, końcówka jest całkowicie bezobsługowa i nie wymaga dodatkowego smarowania. Dodatkowo trymer jest w pełni wodoodporny, co ułatwia czyszczenie i pielęgnację.

Philips Multigroom MG5950/15 zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym, zapewniającym do 120 minut pracy na jednym naładowaniu. Pełny cykl ładowania trwa około 60 minut, ale dzięki szybkiemu ładowaniu już po 5 minutach można trymera normalnie używać. Urządzenie ładować można z ładowarki USB-A, której jednak nie ma w zestawie.

Zawartość zestawu

Trymer ze stali

Trymer do nosa i uszu

Regulowana nasadka grzebieniowa 3-7 mm

Regulowana nasadka grzebieniowa 9-13 mm

2 nasadki do zarostu

Nasadka do włosów

2 Nasadki do ciała

Golarka do ciała z zabezpieczeniem skóry

Etui do przechowywania

Szczoteczka do czyszczenia

Trymer Philips Multigroom MG5950/15 możecie kupić w polskim sklepie Amazon, w cenie 165,99 zł (przecena 43%, z 289,82). Ofertę znajdziecie tutaj.