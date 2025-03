LEGO stało się jeszcze bardziej ekologiczne. Klocki i recykling to dobre połączenie 

Ekologiczne opony w LEGO

Zgodnie z informacjami firmy, nowe opony już teraz trafiają do nowych zestawów, ale pod względem wyglądu czy tekstury w żaden sposób się nie zmieniły. To dobry sposób na to, żeby odpady, które nie mają dobrego wpływu na środowisko, zostały wykorzystane ponownie — do zabawy. Mowa o takich materiałach jak sieci rybackie, liny czy olej silnikowy z recyklingu, które LEGO przetwarza i łączy w nowy materiał o nazwie rSEBS (styren-eten-buten-styren z recyklingu). Do końca bieżącego roku nowe opony mają zostać włączone do około 120 różnych zestawów firmy. Annette Stube, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie, komentuje:

To ekscytujący krok w naszej ambicji, aby produkty LEGO były bardziej zrównoważone i zmniejszały naszą zależność od pierwotnych paliw kopalnych. W ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowaliśmy dużo czasu w opracowanie i przetestowanie tego nowego materiału pochodzącego z recyklingu, aby upewnić się, że spełnia on nasze wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa i trwałości. Opony to tylko jedna z wielu opcji, nad którymi pracujemy, aby nasze produkty były bardziej zrównoważone, i zachęcające jest to, że coś tak innowacyjnego trafia do naszych zestawów.

Ekologiczne LEGO, czyli jak dać drugie życie odpadom

Firma wyznaczyła sobie ambitny cel — do 2032 roku chce produkować wszystkie swoje zestawy przy użyciu większej ilości materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu, a wspomniane opony są sporym postępem w tej kwestii. Choć LEGO kojarzy się głównie z plastikowymi klockami, to w rzeczywistości firma produkuje rocznie ponad 300 milionów miniaturowych opon (nie żartowałem w pierwszym akapicie na temat tego, że to największy producent opon na świecie), oferując ponad 65 różnych rozmiarów i stylów. Od malutkich opon motocyklowych po terenowe giganty — każda z nich wymagała wykorzystania kauczuku syntetycznego, którego produkcja jest energochłonna i przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Dlatego właśnie powstał rSEBS.

Dążenie do bardziej ekologicznych materiałów nie jest dla LEGO nowością. Firma przetestowała już ponad 600 różnych substancji, szukając alternatyw, które pozwolą ograniczyć wykorzystanie plastiku. W 2021 roku rozpoczęła ambitny projekt opracowania klocków z recyklingowanych butelek PET. Pomysł bez dwóch zdań był obiecujący, jednak po dwóch latach okazało się, że nowa metoda zwiększałaby ślad węglowy produkcji, co zmusiło firmę do porzucenia tego planu. Mimo tego, LEGO dalej szuka zrównoważonych innowacji, wykorzystując między innymi biopolietylen z trzciny cukrowej, materiały z recyklingu oraz testuje innowacyjne substancje, takie jak e-metanol i ePOM. Nie będę ukrywał — nie wiem, czym są te materiały; ale jeśli składając różne zestawy, nie czuję żadnej negatywnej różnicy, a planeta nie jest niszczona, to znaczy, że LEGO robi to dobrze.

LEGO stawia również na redukcję emisji gazów cieplarnianych, planując ich ograniczenie o 37% do 2032 roku. To dowód, że marka nie tylko rozwija ekologiczne materiały, ale także stara się zmniejszyć wpływ całego procesu produkcyjnego na klimat.

