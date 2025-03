Tylko ty słyszysz ten dźwięk w miejscu publicznym i to bez używania słuchawek. Magia?

Wykorzystuje dwa specjalne przetworniki, które emitują fale ultradźwiękowe (o wyższej częstotliwości niż słyszalne). Fale te przechodzą przez soczewki akustyczne, które je zakrzywiają, tworząc zbieżną ścieżkę dźwięku stykającą się w miejscu, gdzie znajduje się słuchacz. Każda pojedyncza fala ultradźwiękowa jest niesłyszalna dla ludzkiego ucha. Dźwięk staje się słyszalny dopiero w miejscu, gdzie dwie fale zbiegają się w odpowiedni sposób, umożliwiając mózgowi ich interpretację. Takie rozwiązanie ma potencjał do zastosowań w miejscach publicznych, gdzie utrzymanie tzw. dźwiękowej izolacji wydaje się pożądane:, np. w salach lekcyjnych, muzeach, na wystawach, a także w pojazdach. Spekuluje się również o możliwości wykorzystania w domu, np. do oglądania telewizji bez przeszkadzania innym.

Poprzez umieszczenie metapowierzchni przed dwoma przetwornikami ultradźwiękowymi, podwójne fale ultradźwiękowe przemieszczają się z dwiema nieco różnymi częstotliwościami wzdłuż trajektorii w kształcie półksiężyca, aż do przecięcia, tworząc słyszalną enklawę, w której dźwięk może być słyszalny. W innych punktach wzdłuż trajektorii dźwięk nie jest słyszalny. Fot. Heyonu Heo

Podobne próby zmierzające do stworzenia spersonalizowanego dźwięku kierunkowego miały miejsce już w 2016 roku. Wystarczy wspomnieć technologię Hypersound firmy Turtle Beach oraz Focusound (wynik współpracy z firmą Audfly z 2021 roku). Jednym z głównych problemów z jakimi borykają się kierunkowe głośniki jest stosunkowo wysoki próg reprodukcji niskich częstotliwości (w okolicach 500 – 600 Hz). To sprawia, że są one może dobre do rozmów, ale mniej odpowiednie do muzyki, która wymaga jednak reprodukcji dużo niższych częstotliwości (standardowe głośniki są w stanie sięgnąć w okolice 20 Hz).

Czytaj też: Snapdragon i XPAN połączą siły. Nadchodzi nowa era bezprzewodowego audio

Wykorzystanie ultradźwięków teoretycznie nie powinno powodować ograniczenia dotyczącego pasma przenoszenia, ponieważ słyszalny dźwięk jest tworzony dopiero w miejscu docelowym. Lepiej jednak na razie nie odzwyczajać się od tradycyjnych słuchawek, w tym takich z aktywną redukcją hałasu (ANC). Innowacyjna technologia z Pennsylvania State University działa obecnie na bardzo krótkim dystansie (około 1 metra) i pozostaje stosunkowo cicha (60 dB). Zarówno zasięg, jak i głośność powinny ulec poprawie przy użyciu nadajników o większej mocy, a ja z niecierpliwością czekam na efekty.