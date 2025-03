UOKiK nakłada kary za zmowę cenową na Jura Poland oraz sieci Media Expert, RTV Euro AGD i Media Markt

Po raz pierwszy temat zmowy cenowej dotyczącej Jura Poland pojawił się w lutym 2023 roku – dokonano między innymi przeszukań w siedzibach kilku spółek. Po raz kolejny o podejrzeniach UOKiK pisaliśmy w maju zeszłego roku. Od tego czasu trwała analiza zgromadzonych materiałów dowodowych, co ostatecznie pozwoliło na ustalenie, że Jura Poland, wyłączny importer ekspresów Jura zawarł porozumienie dotyczące minimalnych cen sprzedaży produktów Jura – ekspresów i akcesoriów. Uzgodnione ceny obowiązywały w sklepach stacjonarnych i online, w okresie od lipca 2013 roku aż do listopada 2022 roku. Jak podaje UOKiK:

Przedsiębiorcy zmówili się również co do wysokości cen stosowanych w promocjach i podczas wyprzedaży, a także rodzajów i wartości gratisów dla konsumentów. Jura Poland monitorowała ceny stosowane przez dystrybutorów i interweniowała, jeśli próbowali sprzedawać ekspresy w niższych cenach. Informowała wówczas sprzedawców o możliwych konsekwencjach, m.in. wstrzymaniu dostaw lub rozwiązaniu umowy. Sami dystrybutorzy również sprawdzali, czy pozostali uczestnicy zmowy stosują się do jej ustaleń. Wymiana informacji odbywała się za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej, komunikatora WhatsApp oraz SMS-ów. Uzgodnień dotyczących cen Jura Poland dokonywała także podczas spotkań z dystrybutorami.