Test chłodzeń Valkyrie V240 Lite i V360 Lite

Co otrzymujemy wraz z Valkyrie V240 Lite i V360 Lite?

Valkyrie V240 Lite

Valkyrie V360 Lite

W zestawie znajdziemy instrukcję, zestaw montażowy, tubkę pasty, klipsy na węże, opaski na rzepy. W porównaniu do serii Dragonfang mamy mniej dodatków, ale to pozwala na obniżenie ceny. Nie ma hubu, nie ma kabli pozwalających na podłączenie każdego wentylatora osobno. Uważamy to jednak za plus, bowiem mało kto z tych dodatków skorzysta, a tak możemy po prostu mniej za chłodzenie zapłacić. Plus za nałożenie pasty na podstawkę i osobną tubkę w zestawie. Instrukcja też dobrze wyjaśnia montaż. Gwarancja wynosi 5 lat, czyli całkiem sporo jak na AiO.

Specyfikacja Valkyrie V240 Lite i V360 Lite

Valkyrie V240 Lite

Valkyrie V360 Lite

Mniejsza wersja ma chłodnicę o wymiarach 276 x 120 x 27 mm, a większa 379 x 120 x 27 mm. Grubość w obu przypadkach jest standardowa, więc nie będzie problemów ze zmieszczeniem ich na górze obudów. Wykonane zostały one z aluminium, więc tutaj mamy standardowy materiał. Warto zauważyć, że po bokach, pod taśmami, mamy otwory, które umożliwiają uzupełnienie poziomu cieczy w układzie. Z chłodnic wychodzą po dwa węże wykonane z CIRR + EPDM. Są one elastyczne, a połączenie z blokopompką ruchome. Nie powinno być problemów z ułożeniem w obudowie, choć trzeba też zwrócić uwagę na różną długość zależną od wersji: 240 ma 425 mm, a 360 450 mm. W zestawie mamy też klipsy, więc naprawdę ładnie można je poprowadzić w środku skrzynki.

Blokopomka to bardzo ciekawy element całego AiO. Wygląda ona świetnie, a podświetlenie i przezroczystą szybkę pokazującą elektronikę. Położenie tego bloku można zmieniać co 90° i tym samym ułożyć je tak, aby dobrze wyglądało w zależności od położenie blokopompki. Na spodzie mamy miedzianą podstawkę, gdzie jest fabrycznie nałożona pasta termoprzewodząca. Z całego bloku wychodzą dwa kable – ARGB i 4-pin PWM. Pompka pracuje z maksymalną prędkością 2800 RPM, ale można nią sterować od 800 RPM. Cała blokopompka ma wymiary 86 x 74 x 68,5 mm.

Valkyrier dodaje wentylatory B12 A-RGB – do wersji 240 oczywiście dwie sztuki, a do 360 trzy sztuki. Ich maksymalna prędkośc wynosi 2150 RPM, przepływ powietrza 81,68 CFM, ciśnienie 4 mmH2O, a głośność 30,5 dBA. Wentylatory mają po 9 łopatek, które mają generować wysokie ciśnienie oraz przepływ powietrza. Oparte są one o łożysko FDB. Warto też zaznaczyć, że śmigła są fabrycznie zamontowane na chłodnicy i spięte razem (ze śmigieł wychodzi jeden kabel z końcówką żeńską i męską). Na koniec podpięta jest przejściówka na ARGB i 4-pin PWM, więc łatwo podpiąć wszystko pod płytę.

Wygląd i montaż Valkyrie V240 Lite i V360 Lite

Valkyrie V240 Lite

Valkyrie V360 Lite

Zarówno wersja czarna jak i biała świetnie się prezentują. Wentyaltory mają mocne podświetlenie, które z pewnością rozświetli wnętrze obudowy. ARGB jest również obecne na blokopompce, która również prezentuje się znakomicie. Naszym zdaniem zdecydowanie tej serii należy się odznaczenie Design i będzie ona bardzo dobrze wyglądała po montażu na topie obudowy.

Montaż nie powinien stanowić problemu dla jednej osoby. Tak jak wspominaliśmy wentylatory są preinstalowane na chłodnicy, co przyspiesza montaż. natomiast w przypadku LGA1700 pod płytę podkładamy backplate i przykręcamy śrubkami. Na nie nakładamy wsporniki i również przykręcamy. Pasta jest nałożona na podstawkę, więc to też mamy z głowy (chyba, że chcecie ją zmienić). Na koniec na procesor nakładamy blokopompkę i ją również przykręcamy. Naprawdę nie jest to ciężkie i plus za takie rozwiązanie.

Zebrane najważniejsze parametry Valkyrie V240 Lite i V360 Lite

Wymiary chłodnicy: 276 x 120 x 27 mm / 379 x 120 x 27 mm

Długość węży: 425 mm / 450 mm

Dołączone wentylatory: 2x / 3x Valkyrie B12 A-RGB

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2150 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 81,68 CFM

Maksymalne ciśnienie: 4 mmH2O

Maksymalna głośność: 30,5 dBA

Wymiary blokopomki: 86 x 74 x 68,5 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2800 RPM

Kompatybilność z podstawkami: AMD: AM5, AM4; Intel: 1851, 1700, 1200, 1151

Gwarancja: 5 lata

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Valkyrie V240 Lite i V360 Lite

Oba chłodzenia nie należą do najcichszych. Na maksymalnych obrotach jest naprawdę głośno i takie wyniki mogą trochę przeszkadzać podczas działania. Przy 1200 RPM jest już lepiej, ale nadal głośniej choćby od serii Dragonfang. Przy 800 RPM jest już dobrze i tutaj na pewno chłodzenia nie będą Wam przeszkadzać. Pompka również mogła by być cichsza na maksymalnych obrotach. Przy niskich RPM wentylatorów zdecydowanie będzie się wybijała.

Wersja 240 wypada dosyć podobnie do Dragonfanga 240. Wyniki są więc bez wątpienia świetne na wszystkich obrotach i mamy do czynienia z jednym z najwydajniejszych AiO 240. W przypadku 360 widać trochę większe różnice w stosunku do Dragonfanga 360. Tutaj mogło by być troszkę lepiej, ale nadal mamy do czynienia z AiO, które pokonuje wiele konkurencyjnych konstrukcji.

Przy normalizacji wersja 240 ponownie wypada dobrze, choć do najlepszych widać też różnicę. Wersja 360 plasuje się na 7 miejscu – nie jest jednak źle i mamy wynik lepszy od Jarna 360 czy Liquid Freezera II 360.

Po OC sytuacja jest podobna jak przed. Wersja 240 jest jedną z najwydajniejszych spośród wszystkich modeli. Model 360 wypada ponownie dobrze, choć też widać małą stratę do najlepszych konstrukcji.

Przy normalizacji do 45 dBA wersja V240 Lite notuje dobre wyniki, choć też widać małą różnicę w stosunku do choćby Dragonfanga 240. W przypadku 360 zajmuje ona ponownie 7 miejsce – wyprzedza Jarna, Liquid Freezera II czy Pure Loop 2 wszystkie w wersji 360.

Test Valkyrie V240 Lite i V360 Lite – podsumowanie

Valkyrie V240 Lite i V360 Lite kosztują kolejno ok. 330 zł i ok. 480 zł – to najniższe ceny w momencie pisania testu, jakie znaleźliśmy w sklepach. Oba modele są zdecydowanie warte takich pieniędzy i będą po prostu bardzo dobrym wyborem.

Chłodzenia mają mniej dodatków, niż w przypadku Dragonfanga. Nie ma hubu, jest mniej kabli czy mniej efektowne opakowanie. Ale to plus – mało kto z nich skorzysta, a tak z pewnością ma to wpływ na cenę. Są one dobrze wykonane, oferują łatwy montaż. Plus za fabryczny montaż wentylatorów na chłodnicy, co zdecydowanie wszystko przyspiesza. Wentylatory również łączone są jednym kablem, co jest plusem. AiO też świetnie wyglądają. Bez wątpienia rozświetlą obudowę, a sama blokopompka z widoczną elektroniką naprawdę przypadła nam do gustu.

Pod względem wydajności jest dobrze. W szczególności wersja 240 wypada świetnie i jest jedną z najwydajniejszych na wykresach. Model 360 trochę odstaje od innych konstrukcji Valkyrie, ale nadal oferuje bardzo dobrą wydajność na wszystkich obrotach. Natomiast wentylatory są głośne. Na maksymalnych obrotach jest bardzo głośno, na 1200 RPM już lepiej, ale mogło by być bliżej 40 dBA w przypadku obu wersji. 800 RPM to już cicha praca obu chłodzeń, o ile również obniżycie RPM pompki. Ta jest bowiem też głośna na maksymalnych obrotach. Widać to również po testach normalizacji, gdzie nadal jest dobrze, ale widać różnice do najlepiej wypadających konstrukcji.

Valkyrie V240 Lite i V360 Lite w swoich cenach to jedne z najlepszych AiO, jakie możecie kupić. Tak naprawdę mogły by być tylko cichsze i wtedy były by idealne. Natomiast jeśli aż tak Wam nie zależy na bardzo cichej pracy to będziecie zadowoleni z zainwestowanych pieniędzy.