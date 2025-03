Windows 11 otrzymuje aktualizację, która zapowiada się bardzo obiecująco

Ponieważ to aktualizacja opcjonalna, nie pobierze się automatycznie. Musisz albo zajrzeć do Windows Update, albo też ściągnąć plik z Windows Update Catalog (format .msu). A czy warto? Lista zmian jest dość obszerna i warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji.

Windows 11 zmienia się na lepsze

Jeśli pominiesz dzisiejszą opcjonalną aktualizację, to i tak otrzymasz wszystko 11 kwietnia w ramach Patch Tuesday, więc gdy zignorujesz teraz tę nowość – niczego nie tracisz. Ponieważ jest to wersja opcjonalna, nawet jeśli zainstalujesz aktualizację, możesz nie zauważyć od razu wszystkich nowych funkcji – są one wdrażane etapami. Jeśli jednak masz maszynę Copilot+, zaraz po instalacji poprawki zauważysz kilka nowych funkcji sztucznej inteligencji.

Począwszy od aktualizacji KB5053657 systemu Windows 11, funkcja wyszukiwania korzysta ze sztucznej inteligencji w celu optymalizacji wyników, a wszystko to odbywa się za pośrednictwem interfejsu API indeksu semantycznego wyszukiwania. Pozwala to opisać plik lub obraz w języku potocznym, a Search może je zlokalizować za Ciebie. Wyszukiwanie wspomagane przez SI nie ogranicza się do menu Start. Możesz również otworzyć pasek wyszukiwania w Eksploratorze plików i rozpocząć poszukiwanie plików lub zdjęć, używając do tego codziennego języka.

fot.: WindowsLatest

Microsoft wprowadza obsługę układu Gamepada dla wbudowanej klawiatury dotykowej w systemie Windows 11. Oznacza to, że jeśli otworzysz klawiaturę dotykową, a następnie klikniesz tryb układu Gamepada, zauważysz następujące zmiany – przycisk “X” do backspace i przycisk “Y” do spacji. Ułożono klawisze w pionie, co ułatwia granie na urządzeniach przenośnych, gdyż nawigacja kontrolerem jest w ten sposób znacznie łatwiejsza.

Windows 11 ma wbudowany panel emoji/schowka, do którego można uzyskać dostęp za pomocą klawisza Windows + “.” (kropka). Wraz z aktualizacją KB5053656 systemu Windows 11 firma Microsoft wprowadza panel emoji jako przycisk na pasku zadań, dzięki czemu można łatwo go otworzyć myszą lub ekranem dotykowym.

Kolejna zmiana to widżety ekranu blokady. Funkcja ta była wcześniej ograniczona do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Azji, ale teraz jest również dostępna w Europie. W ponad 41 krajach UE na ekranie blokady będą teraz widoczne widżety MSN Money, News, Weather i Sports. Jeśli jednak nie chcesz ich widzieć, możesz je usunąć e Ustawieniach.

Ponadto KB5053656 likwiduje kilka błędów, w tym wyświetlania menu kontekstowego “Zobacz więcej”, a także usuwa dwie funkcje – sugerowane działania i historię lokalizacji w systemie Windows 11.