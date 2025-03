Zorin OS – alternatywa dla Windows 11 napakowana nowościami

Zorin OS to system opierający się na Ubuntu, a powinny się nim zainteresować zwłaszcza te osoby, których maszyny nie spełniają wymogów Windows 11. Inną opcją może być wówczas także Mint, ale póki co skupimy się Zorinie, ponieważ naprawdę zyskał on na atrakcyjności.

Co potrafi Zorin OS?

W wersji 17.3 Zorin OS pojawiła się rozszerzona baza danych zawierająca ponad 150 alternatyw dla aplikacji Windows. Ale system pozwala również na uruchamianie aplikacji Windows dzięki warstwie zgodności Wine. Na przykład Obsidian, popularna aplikacja do robienia notatek , jest dostarczana z wariantami dla systemów Linux, macOS i Windows. Jeśli spróbujesz uruchomić plik Windows .exe w systemie Zorin OS 17.3, system zaleci wersję dla systemu Linux.

Ze względu na to, że w zeszłym miesiącu Mozilla zmieniła swoje warunki korzystania z Firefoxa (usunięto informację o braku sprzedawania danych), Zorin OS porzuca Firefoksa jako domyślną przeglądarkę na rzecz lekko zmodyfikowanej Brave. Zorin Group twierdzi, że przy rozważaniu zamiennika wybrani przeglądarkę mającą otwarty kod źródłowy i szanującą prywatność użytkowników.

Aplikacja Zorin Connect otrzymała przeprojektowany interfejs, który dostosowuje się do motywu urządzenia z Androidem, a także inne ulepszenia. Na przykład funkcjonalność “Remote Input” obejmuje teraz nowe funkcje, takie jak środkowy przycisk myszy, pisanie i wysyłanie tekstu oraz opcję myszy żyroskopowej. Użytkownicy ekranu dotykowego mogą otworzyć klawiaturę ekranową z poziomu panelu po włączeniu opcji “Przycisk klawiatury ekranowej na panelu” w obszarze „Interfejs” w Zorin Appearance.

Czytaj też: ESET doradza: jeśli nie Windows 11, to Linux

Inne zmiany wprowadzane przez Zorin OS obejmują aktualizacje preinstalowanych aplikacji. Dodano najnowsze sterowniki, zapewniając obsługę kart graficznych NVIDIA RTX serii 5000. Zorin Group obiecuje dla użytkowników wersji Zorin OS 17 aktualizacje oprogramowania i poprawki do czerwca 2027 roku.

Podobnie jak w przypadku innych wersji systemu Zorin OS, wersja 17.3 jest dostępna w trzech edycjach: Pro (która kosztuje 47,99 USD), Core i Education. Więcej informacji na temat systemu znajdziesz na jego oficjalnym blogu.