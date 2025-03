Wiosna w Lidlu – małe AGD i narzędzia Parkside w doskonałych cenach

Zelmer Maestro Barista ZCM8121 – przecena na 999 zł z 1499 zł

Jedną z najciekawszych propozycji w nadchodzących dniach będzie niewątpliwie automatyczny ekspres do kawy Zelmer Maestro Barista, który w okresie od 6 do 8 marca znajdzie się w ofercie sklepów stacjonarnych Lidl. Pojemność zbiornika na wodę wynosi w tym modelu 2l, ciśnienie robocze natomiast to 20 barów.

Pojemnik na kawę mieści 300 g ziaren, a stalowy młynek pozwala na 5 ustawień grubości mielenia. Ustawić można także temperaturę i moc naparu, czy dostosować wstępne zaparzanie. Ekspres wyposażony jest także w spieniacz.

Aby skorzystać z promocyjnej ceny niezbędne będzie aktywowanie w aplikacji Lidl Plus odpowiedniego kuponu.

Airfryer GOURMETmaxx – 189 zł, przecena z 249 zł

Prosta frytkownica beztłuszczowa GOURMETmaxx o mocy 1300 W także dostępna będzie od 5 do 8 marca, wyłącznie w sklepach stacjonarnych, nie będzie jednak wymagała kuponu.

Podstawowe parametry:

pojemność: 3 l

6 automatycznych programów: do frytek, krewetek, drobiu, ciasta, ryb i mięsa oraz tryb ręczny

wyświetlacz dotykowy LED

regulowany timer: 0-60 min

regulacja temp.: 80-200°C

Airfryer GOURMETmaxx XXL – 399 zł, przecena z 549 zł

Większy brat poprzedniego urządzenia, o mocy 1800 W, wyposażony w dużą komorę z przeźroczystym oknem, łączy funkcjonalność typowej frytkownicy powietrznej z piekarnikiem konwekcyjnym oraz rożnem.

Podstawowe parametry:

pojemność: 12 l

w zestawie: rożen do kurczaka, obracany koszyk zapewniający równomierne opiekanie oraz kratka do opiekania

9 w 1: frytowanie, grillowanie, smażenie, pieczenie, zapiekanie, suszenie, podgrzewanie, utrzymywanie ciepła potraw, rozmrażanie

wyświetlacz dotykowy LED

regulowany timer: 0-60 min

regulacja temp.: 30-200°C

Narzędzia Parkside

Nie może być promocji w Lidlu bez oferty narzędzi Parkside. Od 8 marca dostępne będą w sprzedaży:

Wkrętarka akumulatorowa 4V – 99 zł

Frezarka do rowków 1500 W – 299 zł

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka z akcesoriami – 299 zł

Młotowiertarka udarowa 1050 W – 179 zł

Piła taśmowa 350 W – 399 zł

Laser krzyżowy ze statywem – 79 zł

Opalarka 2000 W – 49,99 zł

Pozostaje udać się do sklepów.