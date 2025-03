Ukryjesz swój adres email nie tylko na urządzeniach Apple. Google już nad tym pracuje

Jak to w zasadzie działa? Funkcja “Hide My Email” w polskiej wersji znana jako “Ukryj mój adres email”, pozwala chronić prawdziwy adres użytkownika podczas zakładania kont w aplikacjach lub serwisach internetowych. Zamiast podawać swój rzeczywisty adres email, system generuje jednorazowy lub tymczasowy alias emailowy. Wiadomości wysłane na ten alias są przekierowywane na główny adres, ale w każdej chwili można wyłączyć to przekierowanie, np. jeśli zaczniemy otrzymywać spam. Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery rozwiązania od Google, ale testerzy już odnaleźli ślady tej funkcji w kodzie Google Play Services, co sugeruje, że może być dostępna wkrótce. Nie wiadomo też, czy będzie to darmowa opcja dla wszystkich, czy może część płatnej subskrypcji, jak w przypadku Apple, gdzie “Hide My Email” wymaga iCloud+.

Niecierpliwym polecam inne rozwiązanie i sam korzystam z niego od pewnego czasu, ale pochodzi od zewnętrznego dostawcy – chodzi o DuckDuckGo Email Protection. To bezpłatna usługa przekierowania poczty email usuwająca przy okazji ukryte moduły śledzące zaszyte w wiadomościach. Rejestracja do systemu jest banalnie prosta: w aplikacji mobilnej DuckDuckGo (iOS/Android) klikamy Ustawienia i wybieramy opcję Ochrona poczty e-mail. Na komputerze stacjonarnym przechodzimy w przeglądarce pod adres duckduckgo.com/email, korzystając z rozszerzenia przeglądarki DuckDuckGo (Firefox/Chrome/Edge/Brave) lub DuckDuckGo dla komputerów Mac.

Jest jeszcze jedna usługa, za którą stoi tym razem Proton AG, szwajcarski dostawca usług online (poczta, dysk, VPN, kalendarz, menedżer haseł i od niedawna portfel dla kryptowalut), dla którego prywatność użytkowników jest jednym z priorytetów. SimpleLogin pozwala stworzyć do 15 aliasów w wariancie darmowym. Zdecydowanie polecam, szczególnie w obecnej nieprzewidywalnej sytuacji geopolitycznej, stawiać na rozwiązania lokowane na Starym Kontynencie.