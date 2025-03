Wojna konsol dobiega końca? Zaskakujący ruch giganta branży

Indiana Jones and the Great Circle i Forza Horizon 5 zajmują czołowe miejsca w przedsprzedażowych rankingach na konsolach Sony

Ostatnio na stronie ResetEra użytkownik o nicku Red Kong XIX zauważył, że dwie gry, których premiery zaplanowano na kwiecień na konsolę Sony, czyli “Indiana Jones and the Great Circle” oraz “Forza Horizon 5”, zajmują czołowe miejsca w rankingach sprzedaży w różnych krajach, w zależności od edycji. “Indiana Jones and the Great Circle” plasuje się wyżej, natomiast “Forza Horizon 5” osiągnęła najniższą pozycję 22. Wśród wymienionych krajów znalazły się Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia.

Można to podsumować stwierdzeniem, że wielu graczy wyczekiwało tych tytułów, co z pewnością przyniesie zyski obu gigantom branży gier. Jednak wciąż Sony nie udostępnia swoich tytułów na platformie Xbox. W świetle ostatnich plotek można się domyślać, że Microsoft będzie chciał w ten sposób udobruchać konkurenta. Mam na myśli informacje o rozwoju platformy Xbox i ewentualnej możliwości uruchamiania gier ze Steama. Sony może zrobić wszystko, by uniemożliwić grę w swoje tytuły, tak jak to ma miejsce w przypadku GeForce Now.

Oczywiście, że chodzi tu głównie o pieniądze, które zarobi Microsoft. Jednak również PlayStation skorzysta na tej sytuacji, nie tylko finansowo, ale także poprzez przyciągnięcie większej liczby graczy na swoją platformę. Dlatego w tych działaniach można doszukiwać się zapowiedzi szerszej współpracy.