70mai 4K Omni X800 – nowy wideorejestrator jakiego jeszcze w aucie nie miałeś

Marki 70mai nie trzeba chyba nikomu szerzej przedstawiać – wyniki sprzedaży wideorejestratorów w Polsce plasują ją w absolutnej czołówce. Firma współpracująca z ekosystemem Xiaomi wraca do nas z nową propozycją, tym razem przeznaczoną dla bardziej wymagających użytkowników. 70mai 4K Omni X800 to w zasadzie podwójny wideorejestrator (monitorowanie przodu i tyłu pojazdu) wyposażona w dwa porządne sensory Sony Starvis 2. Sprzęt może nagrywać wideo w trybie 4K o prędkości do 60 fps, a jeśli działa w trybie dwukanałowym – do 30 fps. Wbudowany silnik obrotowy umożliwia monitorowanie pełnego otoczenia auta w zakresie 360 stopni.

Parametr Specyfikacja Rozdzielczość 4K (3840×2160) przy 60 fps (jednokanałowo), 4K 30 fps + 1080P 30 fps (dwukanałowo) Sensor obrazu Sony STARVIS 2 IMX678 Funkcje nocne 70mai Lumi Vision, Night Owl Vision Obiektyw i pole widzenia Obracający się o 360°, kąt widzenia: 130° Tryb parkingowy AI-powered Motion Detection 2.0, Buffered Emergency Recording Łączność Wi-Fi 6 (5GHz & 2.4GHz), opcjonalnie 4G LTE Przechowywanie danych Maks. 512 GB microSD Zasilanie Superkondensator, odporny na wysokie temperatury Dodatkowe funkcje GPS Logger, sterowanie głosowe AI, ADAS (ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu, wykrywanie pieszych)

Mamy tu liczne technologie poprawy obrazu: Night Owl Vision (zapis nocą), MaiColor Vivid+ i Lumi Vision (dla wyrazistości kolorów i ostrości w każdych warunkach). Podczas postoju działa wykrywanie ruchu (AI 2.0), które automatycznie rejestruje 30-sekundowe nagranie w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności. Czujnik przeciążeń aktywuje nagrywanie z obu kamer w razie uderzenia. Umieszczony w konstrukcji kamery superkondensator zapewnia działanie w ekstremalnych temperaturach (-40°C do 85°C) oraz dodatkową ochronę akumulatora auta. Opcjonalny zestaw 4G daje nam z kolei możliwość zdalnego podglądu obrazu na żywo, robienia zdjęć i nagrywania filmów przez aplikację 70mai.

Wbudowany w 70mai 4K Omni X800 system GPS odświeża pozycję auta co 15 sekund i wysyła powiadomienia o kolizjach lub podejrzanych zdarzeniach. Z kolei system ADAS ostrzega przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, nagłym hamowaniem czy ruszaniem auta przed nami. W ramach opcjonalnych dodatków wartych rozważenia pojawia się filtr CPL, który poprawia kontrast i niweluje odblaski w trudnych warunkach oświetleniowych. Ile taka przyjemność kosztuje? Za zestaw 70mai 4K Omni X800 z kartą pamięci 70mai microSD 256 GB trzeba zapłacić 1799 zł w oficjalnym sklepie internetowym marki. Oczywiście sprzęt jest już dostępny w szerokim kanale dystrybucji, a więc w największych marketach elektronicznych.