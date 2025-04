Znowu małe AGD w promocji w sieci Biedronka

Biedronka ma dla ciebie frytkownicę dwukomorową z okienkiem: KaringBee 2000 W – 379 zł (było 699 zł)

Dwukomorowa frytkownica beztłuszczowa ma dwa kosze, każdy po 4 litry pojemności. Komory są niezależne – osobno ustawia się dla każdej czas i temperaturę pracy. Wbudowane okienka pozwalają na wizualną kontrolę przygotowywanych potraw.

Za sterowanie odpowiada wygodny panel dotykowy z wyświetlaczem LCD – poza możliwością niezależnego sterowania komorami wśród obsługiwanych funkcji jest między innymi możliwość synchronizacji obu komór, zgrywająca temperatury i czas pracy tak, by potrawy w obu komorach były gotowe jednocześnie. Moc łączna urządzenia to 2200 W.

Frytkownica beztłuszczowa z okienkiem Hoffen 1550 W – 199 zł (przecena z 399 zł)

Warto przypomnieć, że do 21 kwietnia w Biedronce można także kupić prosty Air Fryer Hoffen o mocy 1550 W – za jedyne 199 zł oferuje pojemność szuflady 5 litrów, regulację temperatury w zakresie od 80 do 200 stopni i programowalny czas pracy od 1 do 60 minuty. Sterowanie za pomocą wygodnego panelu dotykowego z 8 programami automatycznymi ułatwia i przyspiesza obsługę.

Warto podkreślić, że mimo niskiej ceny, urządzenie ma 3 lata gwarancji producenta.

Biedronka przed imprezą – generator pary Blaupunkt SSP701 – 279 zł (przecena z 499 zł)

Żelazko ze stacją pary to sprzęt, który na nowo definiuje prasowanie. Proces jest dużo szybszy i dokładniejszy niż w przypadku klasycznego żelazka (nawet parowego), konstrukcja takich urządzeń pozwala też na prasowanie w pionie. Blaupunkt SSP701 jest zgrabny, lekki (waży około 3 kg), ma moc od 2800 do 3200 W, ciśnienie pary do 5,5 barów z dwoma poziomami regulacji i strumień pary do 135 g / minutę.

Jeżeli nie cierpisz klasycznego prasowania, to generator pary jest właśnie dla ciebie.

Biedronka po imprezie – alkomat elektrochemiczny iBOX HR01 – 229 zł (przecena z 459 zł)

Alkohol i brak rozsądku w jego używaniu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Zanim po suto zakrapianej imprezie wsiądziesz za kółko, sprawdź, czy rzeczywiście możesz i powinieneś tam być. Może ci w tym pomóc alkomat elektrochemiczny taki jak iBOX HR01 – mały, zgrabny, z baterią 800 mAh i wyświetlaczem 2″ do odczytywania wyników. Wystarczy odsunąć otwór ustnika, założyć ustnik, włączyć urządzenie, nacisnąć krótko przycisk, by rozpocząć pomiar i dmuchać, aż do momentu, gdy alkomat zawibruje – na ekranie powinien być widoczny wynik.

Czytaj też: Microsoft zastępuje Remote Desktop aplikacją Windows App na Androidzie

Pamiętaj, że urządzenie nie stanowi podstawy prawnej do oceny zdolności prowadzenia pojazdów, a decyzje podejmowane na podstawie jego wskazań są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika – w przypadku rozbieżności między wskazaniami policyjnego alkomatu a iBOXa to właśnie ten pierwszy ma rację, z racji rygorystycznej homologacji, jaką musi spełniać. Jeśli wynik budzi jakiekolwiek wątpliwości – jedź taksówką.