Microsoft zastępuje Remote Desktop aplikacją Windows App na Androidzie

Rewolucja w dostępie zdalnym — aplikacja Windows App zastępuje Remote Desktop na Androidzie

Nowa aplikacja Windows App jest centralnym punktem dostępu do różnych rozwiązań firmy Microsoft. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego, systemu Windows 365, Azure Virtual Desktop i Microsoft Dev Box z jednej aplikacji, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do starej apki pulpitu zdalnego. Gigant z Redmond poinformował teraz, że z jego nowego rozwiązania korzystano przez ponad 425 milionów godzin na wszystkich platformach. Warto jednak wspomnieć, że nie wszyscy użytkownicy są do niej aż tak optymistycznie nastawieni, bo dla wielu osób nazwa „Windows App” jest dość myląca i sama w sobie niewiele mówi, w przeciwieństwie do bardziej przejrzystej „Remote Desktop App”.

Choć coś w tym morze być, to co do zakresu funkcjonalności trudno się doczepić. Według firmy Windows App oferuje kilka ulepszeń w stosunku do starej aplikacji Remote Desktop. Oprócz zmodernizowanego interfejsu i lepszego doświadczenia użytkownika, wersja na Androida oferuje wsparcie dla Chrome OS. Natomiast dodanie obsługi klucza dostępu zapewnia lepsze i bardziej nowoczesne zabezpieczenia i uwierzytelnianie. Ponadto apka automatycznie dostosowuje wyświetlacz do prawidłowej rozdzielczości ekranu, co jest szczególnie przydatne, gdy przełączamy się np. między komputerem a tabletem.

Aplikacja Windows jest obecnie dostępna na macOS, iOS, web i Android. Choć aplikacja jest już dostępna na wielu platformach, wkrótce zastąpi również dotychczasową aplikację Remote Desktop w sklepie Microsoft Store na systemach Windows 10 i 11. Zgodnie z ogłoszeniem, wsparcie dla aplikacji Remote Desktop zostanie zakończone 27 maja 2025 roku, co oznacza, że po tej dacie dostęp do usług wirtualizacji poprzez starą aplikację będzie niemożliwy. Warto jednak zaznaczyć, że wbudowane usługi Remote Desktop Services będą nadal działać bez zmian, co jest dobrą wiadomością.

Wprowadzenie aplikacji Windows na Androida to kolejny krok w realizacji wizji Microsoftu, polegającej na stworzeniu jednolitego punktu dostępu do wszystkich usług wirtualizacji. Jest to na pewno bardziej uniwersalne rozwiązanie i jeśli będzie działać tak dobrze, jak to opisuje producent, na pewno użytkownicy zaczną z niej coraz chętniej korzystać.