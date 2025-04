To nie film sci-fi. Oto przyszłość pilotowania najpotężniejszych samolotów wojskowych

W kokpicie samolotu wojskowego, jak przed komputerem. Airbus pokazał EPIIC

Tradycyjne kokpity myśliwców są często przeładowane przyrządami i wyświetlaczami, zmuszając pilotów do przechodzenia rozległego i szczegółowego szkolenia, by mogli oni w ogóle odnajdywać się w natłoku właśnie tych informacji. Projekt EPIIC dąży do uproszczenia tego układu, wprowadzając minimalistyczny i intuicyjny interfejs.

Najważniejsze innowacje? Wyróżnić możemy już trzy filary, na których Airbus buduje EPIIC, bo:

Wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej (AR)

Sterowanie głosem i gestami

Haptyczne sprzężenie zwrotne

Dzięki takim dodatkom w kokpicie piloci mają radzić sobie z pilotowaniem maszyn i reagowaniem na różne sytuacje w jeszcze lepszym stopniu. Hełmy z wizjerami wyświetlającymi dane w czasie rzeczywistym zwiększą ich świadomość sytuacyjną bez potrzeby wielu fizycznych ekranów, a możliwość wydawania poleceń za pomocą mowy i ruchów dłoni zredukuje konieczność obsługi manualnej i pozwoli utrzymać wzrok na ważniejszych sprawach. Z kolei nowoczesne drążki sterowe z wibracjami i oporem mechanicznym będą przekazywać pilotom bezpośrednio wszelkie krytyczne informacje, co pozwoli tym samym na błyskawiczne reakcje bez potrzeby patrzenia na wskaźniki.

Te trzy innowacje mają na celu ograniczenie konieczności odrywania rąk od manetki gazu i drążka sterowego, co z kolei przełoży się na jeszcze szybsze i bardziej intuicyjne decyzje w trakcie misji. Jest to o tyle ważne, że piloci muszą dziś radzić sobie z coraz bardziej złożonymi systemami – od rojów dronów po hipersoniczne pociski i broń laserową. Kokpit EPIIC ma z kolei pełnić rolę centralnego punktu dowodzenia, zintegrowanego z tymi technologiami. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu proponowany przez Airbusa system może wspierać podejmowanie decyzji, filtrować istotne dane i dynamicznie dostosowywać się do warunków walki. Podejście to odpowiada założeniom programów szóstej generacji myśliwców, takich jak amerykański NGAD, które zakładają współdziałanie pilotów z autonomicznymi dronami i sieciowymi systemami walki.

Gdyby tego było mało, jedną z kluczowych cech projektu jest modułowość. Kokpit EPIIC został zaprojektowany tak, aby można go było zintegrować z różnymi platformami lotniczymi, co tym samym zapewnia długowieczność rozwiązania i ułatwia modernizację bez konieczności przebudowy całego systemu. Sprawa jest na tyle poważna, że projekt jest aktualnie realizowany przez aż 27 firm i instytucji naukowych z całej Europy. Zapewnia to z kolei różnorodność perspektyw i zwiększa odporność technologii na zmieniające się wymagania.