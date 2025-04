Masz zegarek Amazfit Active 2? Szykuj się na solidną porcję nowości

Smartwatch Amazfit Active 2 otrzymuje aktualizację do wersji 6.012.3

Nowa wersja oprogramowania jest stopniowo udostępniana użytkownikom. Aktualizacja wprowadza szereg zmian i ulepszeń, o których dyskutują właściciele Amazfit Active 2 na platformie Reddit. Zgodnie z dziennikiem zmian aktualizacji, wprowadzane lub ulepszane są cztery główne funkcje:

Bardziej inteligentny algorytm Wyniku Gotowości (Readiness Score), który kładzie większy nacisk na jakość snu.

Jaśniejszy ekran Always-On Display (AOD) dla lepszej widoczności.

Wyraźniejsze i lepiej prezentowane wyskakujące powiadomienia podczas sesji treningowych.

Nowa dedykowana aplikacja do medytacji z ćwiczeniami z przewodnikiem.

Na razie wczesne reakcje użytkowników są dość mieszane i niewykluczone, że będzie potrzebna jakaś poprawka lub dodatkowe optymalizacje. Niektórzy użytkownicy Reddita zgłaszają znaczną poprawę dokładności liczenia kroków, a jeden z nich twierdzi, że jego zegarek wcześniej zaniżał liczbę kroków nawet o 30%, co wydaje się być rozwiązane po aktualizacji. Jednak w tym samym czasie inni wspomnieli o trwających problemach ze śledzeniem kroków, tracąc około 20% dziennych kroków, które nie zostały podliczone.

Czytaj też: iOS 18.4 wprowadza Apple Intelligence do Polski, ale jest pewien duży haczyk

Jeśli chodzi o inteligentniejszy algorytm Wyniku Gotowości, tutaj również można zaobserwować dość mieszane reakcje. Podczas gdy niektórzy wyrazili nadzieję, że aktualizacja sprawi, że otrzymywany przez nich wynik będzie bardziej wrażliwy na jakość snu, rozwiązując problemy, z jakimi do tej pory się zmagali, inni zauważyli, że potrzeba więcej czasu, aby ocenić wpływ tych zmian. Wstępne raporty sugerują, że wyniki regeneracji fizycznej mogą być niższe, ale ogólne pozostają stosunkowo wysokie. Opinie na temat jaśniejszego AOD, ulepszonych powiadomień i nowej aplikacji do medytacji były ograniczone we wczesnych dyskusjach, ponieważ posiadacze modeli Amazfit Active 2 prawdopodobnie potrzebują więcej czasu, aby ocenić te funkcje.

Czytaj też: iOS 19 – pojawiają się kolejne szczegóły związane z nadchodzącą aktualizacją

Tak czy inaczej, aktualizacja Amazfit Active 2 przynosi znaczące ulepszenia, zwłaszcza w zakresie dokładności krokomierza i algorytmu Wyniku Gotowości. Z racji, że nowa wersja oprogramowania udostępniana jest stopniowo, minie jeszcze trochę czasu, zanim dotrze do wszystkich i będziemy mogli poznać szersze opinie, także te po dłuższym użytkowaniu. Wydaje się jednak, że dotychczasowe problemy zostały w większości przypadków zażegnane.