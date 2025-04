Home Tech Amazon wkracza w rolę osobistego asystenta zakupów z usługą “Kup dla Mnie”

Firma Amazon ma w swoich rękach największą platformę e-commerce na świecie. Chcąc utrzymać zainteresowanie klientów, co chwilę wdraża nowe funkcje, dzięki którym zakupy mają być przyjemniejsze. Najnowsza usługa o nazwie “Kup dla mnie” (Buy for Me), umożliwia Amazonowi dokonywanie zakupów w imieniu użytkownika na stronach internetowych innych sklepów. Innymi słowy – nawet jeśli nie znajdziesz czegoś na Amazonie, nie musisz go opuszczać, żeby to zdobyć.