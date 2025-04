Nowa funkcja w Android Auto mogłaby drastycznie zwiększyć bezpieczeństwo na drodze

Android Auto może wkrótce być w stanie nawiązać połączenie z inteligentnymi okularami, aby wyświetlać kierowcom wskazówki nawigacyjne bezpośrednio w ich polu widzenia. Nowy kod znaleziony w najnowszej wersji Android Auto sugeruje nadchodzącą funkcję, która potencjalnie może zmniejszyć rozproszenie uwagi poprzez wyeliminowanie potrzeby spoglądania na samochodowy ekran infotainment w celu śledzenia nawigacji. Oczywiście niektóre auta oferują wyświetlacze head-up (HUD) lub ekrany za kierownicą, które pomagają w utrzymaniu wzroku na drodze, ale to nadal rozwiązanie dość niszowe.

Google wydaje się być świadome tego problemu i ewidentnie pracuje nad nową funkcją. Dowody na to znaleziono w najnowszej wersji Android Auto (14.2.151544) poprzez analizę pliku APK. Do znaleziska dotarła ekipa Android Authority. Wystarczy tylko spojrzeć na poniższe znalezione w kodzie linie, które same w sobie zdradzają swoje przeznaczenie. Integracja z inteligentnymi okularami może potencjalnie zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, zmniejszając potrzebę odrywania wzroku od jezdni w celu sprawdzenia nawigacji. Funkcja ta może otworzyć nowe możliwości dla producentów inteligentnych okularów, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi dla kierowców.

<string name="GLASSES_OPTIONS_TITLE">Glasses</string> <string name="GLASSES_SETTING_TEXT">Start navigation to launch Glasses</string>

Posunięcie Google wpisuje się w trend integracji technologii ubieralnych z systemami samochodowymi, ale skuteczność funkcji będzie zależeć od sposobu wyświetlania informacji na inteligentnych okularach i minimalizacji potencjalnych rozproszeń wynikających z ich używania. Android Authority zapowiada monitorowanie przyszłych wersji Android Auto i aktualizowanie informacji na ten temat, gdy tylko pojawią się nowe szczegóły. Na obecną chwilę nie ma żadnych informacji na temat tego, jakie konkretnie modele inteligentnych okularów będą kompatybilne z nową funkcją Android Auto wyświetlającą wskazówki nawigacyjne.

Inteligentne okulary w aucie mogą mieć sens. Dzięki integracji z kamerami i czujnikami pojazdu, mogą ostrzegać o potencjalnych zagrożeniach, takich jak piesi, rowerzyści czy inne pojazdy w martwym polu. W nocy lub przy złej pogodzie mogą podkreślać obiekty na drodze (np. znaki drogowe, zwierzęta) za pomocą AR, poprawiając widoczność. Śledzenie ruchów oczu i głowy może pomóc wykrywając oznaki zmęczenia lub rozproszenia. W razie potrzeby okulary wydadzą ostrzeżenie dźwiękowe lub wizualne, np. sugerując przerwę. Z drugiej strony okulary mogą spowodować przeciążenie informacyjne – zbyt wiele danych wyświetlanych w polu widzenia może rozpraszać zamiast pomagać. Poza tym okulary muszą być wygodne do noszenia przez dłuższy czas i dostosowane do różnych warunków oświetleniowych.