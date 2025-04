Android Auto zyskał nowy przycisk. Niektórzy z kierowców już go widzą i mają wyjątkowe szczęście

Oczywiście Android Auto nie zastępuje pełnego systemu infotainment zainstalowanego w samochodzie – jest jedynie oprogramowaniem zapewniającym dostęp do wybranych aplikacji ze smartfona. W związku z tym, użytkownicy często muszą wracać do systemu samochodu, aby skorzystać z funkcji niedostępnych w Android Auto (np. zmiana radia, ustawienia klimatyzacji, jasność ekranu). Wychodzi na to, że Google postanowił coś z tym fantem zrobić, a wybrani użytkownicy Android Auto zgłaszają pojawienie się nowego przycisku w interfejsie, który umożliwia szybkie przejście do samochodowego systemu infotainment.

Nowy przycisk znajduje się w rogu ekranu obok ikon czasu i stanu sygnału/baterii. Użytkownicy, którzy mają już dostęp do przycisku, informują, że działa on sprawnie i robi to, do czego został zaprojektowany. W serwisie Reddit widnieją zgłoszenia dotyczące pojawienia się wspomnianego przycisku w pojazdach marki Toyota, które nie posiadają natywnego sposobu na powrót do systemu infotainment. Warto pamiętać, że Google rozpoczął już dostarczanie Android Auto 14.1 w kanale stabilnym. Proces aktualizacji jest jednak podzielony na etapy i może potrwać kilka tygodni, zanim zmiana dotrze do wszystkich użytkowników.

Android Auto 14.1 wprowadza kilka interesujących zmian i nowości, które mają na celu poprawę funkcjonalności oraz rozrywki w samochodzie. Będziemy mieć możliwość uruchamiania wybranych gier, takich jak Angry Birds 2, Beach Buggy Racing, Candy Crush Soda Saga oraz Farm Heroes Saga. Gry te są dostępne zarówno przy połączeniu przewodowym, jak i bezprzewodowym, ale ich działanie jest ograniczone do momentu, gdy samochód jest zaparkowany. Funkcja wymaga uruchomienia gry na telefonie i udzielenia odpowiednich uprawnień. Aktualizacja stanowi również kolejny krok w kierunku głębszej integracji z zaawansowanymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak Google Gemini.