Asystent Google znika także z Android Auto. Jego rolę przejmie Gemini

Gemini zamiast Asystenta także w Android Auto

Asystent Google towarzyszył nam od lat, jednak wraz z wprowadzeniem Gemini wiadome było, że w końcu się z nim pożegnamy. Gigant z Mountain View od dawna integruje sztuczną inteligencję z funkcjami swojego asystenta, które w połączeniu z pozostałymi możliwościami Gemini czynią z niego nowoczesnego, wirtualnego towarzysza. Firma wprowadza go również do swoich aplikacji i usług, gdzie może służyć (chcianą lub nie) pomocą w większości czynności, jakie wykonujemy na telefonie czy tablecie z systemem Android.

Czytaj też: YouTube naprawił irytujący błąd z jakością filmów

Oczywiście wszystkie te kroki nieuchronnie prowadzą do całkowitego zastąpienia Asystenta przez Gemini. Do tej pory firma pozwalała nam jeszcze na wybór, więc osoby, które nie chciały AI, mogły nadal korzystać ze starszego rozwiązania. Niestety ostatnio Google oficjalnie wydał wyrok na Asystenta. W ogłoszeniu na blogu Google napisał:

W nadchodzących miesiącach będziemy aktualizować coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych z Asystenta Google na Gemini; a jeszcze w tym roku klasyczny Asystent Google nie będzie już dostępny na większości urządzeń mobilnych ani możliwy do pobrania w sklepach z aplikacjami mobilnymi. Dodatkowo, zaktualizujemy tablety, samochody i urządzenia, które łączą się z telefonem, takie jak słuchawki i zegarki, do Gemini. Wprowadzamy również nowe doświadczenie, oparte na Gemini, na urządzenia domowe, takie jak głośniki, wyświetlacze i telewizory. W ciągu najbliższych kilku miesięcy podzielimy się z Wami większą ilością szczegółów. Do tego czasu Asystent Google będzie nadal działać na tych urządzeniach.

Czytaj też: Rewolucja w aplikacji Gemini — nowe menu “plus” i funkcje Audio Overwiev

Jedną z aplikacji, w której Asystent zostanie wkrótce całkiem zastąpiony przez Gemini, ma być Android Auto. Dowód na to został odkryty przez dziennikarzy z serwisu 9To5Google, którzy zagłębili się w kod Android Auto w wersji 14.0, czyli najnowszej aktualizacji. Znaleźli tam ikony Gemini, a także następujące frazy:

Gemini jest teraz osobistym asystentem AI w Twoim samochodzie

Jak bardzo jesteś dziś zadowolony z Gemini w Android Auto?

Jak oceniasz swoje doświadczenia z Gemini?

To jasno sugeruje, że Google nie tylko zaoferuje Gemini w Android Auto, ale też zastąpi nim Asystenta. Nie wiemy jednak, kiedy ta zmiana wejdzie w życie. Na razie zdaje się być na wczesnym etapie rozwoju, a biorąc pod uwagę fakt, że gigant raczej nie wykazuje się dużą szybkością w pracach nad ulepszeniami tej aplikacji, może minąć jeszcze sporo czasu, zanim Gemini opanuje aplikację. Jednak nie ma wątpliwości, że tak się w końcu stanie, choć raczej za co najmniej kilka miesięcy. Macie więc jeszcze czas, by nacieszyć się Asystentem przed jego definitywnym zniknięciem.

Czytaj też: iOS 18.4 bez ulepszonej Siri. Co dostaniemy w zamian?

Spodziewam się, że kiedy wdrożenie Gemini się zakończy, Google może wprowadzić kilka nowych funkcji specjalnie dla kierowców. AI jest bardziej zaawansowane od Asystenta, więc będzie w stanie wykonywać większą liczbę zadać, a tym samym ułatwiać prowadzenie pojazdu. Pozostaje poczekać i sprawdzić, jaką rewolucję dla Android Auto planuje dla nas firma.