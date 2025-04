Uzbrojone drony przejmują kontrolę nad morzami. Copperhead od Andurila to przepis na rewolucję

Drony Copperhead jako torpedy, czyli najnowszy cud techniki dla marynarki wojennej

Rodzina dronów Copperhead obejmuje dwa główne modele: Copperhead-100 i Copperhead-500, a każdy z nich został zaprojektowany z myślą o odmiennych zastosowaniach. Widać to nawet po ich rozmiarach, które przekładają się na konkretne możliwości operacyjne.

Copperhead-100 – wariant o średnicy około 32,4 cm, długości 2,7 metra i ładowności do 45 kg. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie w takich misjach jak monitoring środowiskowy czy inspekcja infrastruktury.

– wariant o średnicy około 32,4 cm, długości 2,7 metra i ładowności do 45 kg. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie w takich misjach jak monitoring środowiskowy czy inspekcja infrastruktury. Copperhead-500 – większy model o średnicy ok. 53,3 cm i długości ponad 4 metry, może przewozić ładunki o masie do 227 kg. Dzięki temu nadaje się do bardziej zaawansowanych operacji, takich jak długodystansowy nadzór lub misje z bezpośrednim zaangażowaniem.

Czytaj też: Arktyczny balet powietrzny na nagraniu. Bliskie spotkanie myśliwców USA i Rosji

Oba warianty osiągają prędkość przekraczającą 55 km/h, co umożliwia szybkie reagowanie i manewrowanie w złożonych środowiskach podwodnych. Ważnym uzupełnieniem serii jest budzący największe emocje Copperhead-M, a więc wariant uzbrojony, który przekształca system autonomiczny w torpedopodobną broń. W przeciwieństwie do tradycyjnych torped, które są kosztowne i zintegrowane wyłącznie z załogowymi okrętami podwodnymi, Copperhead-M stanowi bardziej elastyczne i opłacalne rozwiązanie, a na dodatek wpisuje się nowoczesną strategię wykorzystania systemów bezzałogowych.

Copperhead został zaprojektowany z myślą o integracji z innymi autonomicznymi platformami, a to zwłaszcza z wielkim bezzałogowcem Dive-XL. Jeden Dive-XL może transportować kilka Copperhead-500M lub kilkadziesiąt Copperhead-100M, umożliwiając tym samym skoordynowane działania i kontrolę nad znacznymi obszarami morskimi. Taka współpraca zwiększa potencjał w zakresie autonomicznej dominacji morskiej, bo oddaje w “płetwy” bezzałogowców możliwość realizowania szeroko zakrojonych operacji.

Czytaj też: Pokazali światu prawdziwe oblicze. Chiny przeprowadziły zmasowany atak rakietowy

Chociaż wariant M ma charakter bojowy, to standardowe modele Copperhead nadają się do wielu zastosowań cywilnych i niebojowych. Dzięki czujnikom takim jak magnetometry, sonar boczny czy detektory chemiczne, mogą prowadzić monitoring środowiskowy, akcje poszukiwawczo-ratownicze oraz inspekcje infrastruktury krytycznej. Ta uniwersalność czyni serię Copperhead atrakcyjną nie tylko dla wojska, ale i dla sektora cywilnego, ale robienie z nich torped przyciąga największą uwagę, a to dlatego, że tradycyjne torpedy są po prostu drogie i trudne w masowej produkcji.

Czytaj też: Trudno w to uwierzyć. Elon Musk robił swoje, a wojskowa rewolucja przyszła sama

Anduril rozwiązuje te problemy dzięki podejściu opartemu na prostocie konstrukcyjnej i skalowalnej produkcji. Prostokątny przekrój kadłuba ułatwia proces wytwarzania, co pozwala produkować setki, a nawet tysiące jednostek rocznie, co samo w sobie znacząco obniża koszty i umożliwia szybkie zwiększanie zdolności operacyjnych marynarki wojennej. Dlatego też potencjalne wprowadzenie serii Copperhead na służbę może istotnie zmienić układ sił w wojnie podwodnej.