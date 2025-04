Rosyjscy i amerykańscy piloci, jak najlepsi koledzy. Widoki mrożące krew w żyłach na trzech nagraniach

Arktyczny balet powietrzny na nagraniu. Bliskie spotkanie myśliwców USA i Rosji

Materiał został po raz pierwszy opublikowany na kanale Telegram o nazwie Fighterbomber, który to jest powiązany z rosyjskimi Siłami Powietrzno-Kosmicznymi. Widać na nim, jak F-35A zbliża się do Su-35 na niepokojąco małą odległość, ustawiając się tuż przed nosem rosyjskiego myśliwca, lekko z jego prawej strony. W tle widoczny jest także rosyjski bombowiec Tu-95 Bear, co nadaje całej sytuacji wręcz nierealnego charakteru. Zwłaszcza że finalnie doczekaliśmy się aż trzech nagrań.

Chociaż dokładny czas i miejsce incydentu nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, to warto odnotować, że Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej (NORAD) poinformowało o wykryciu rosyjskich samolotów wojskowych w strefie identyfikacji obrony powietrznej Alaski (ADIZ) 18 lutego 2025 roku. Maszyny te operowały w przestrzeni międzynarodowej i nie naruszyły terytorium Stanów Zjednoczonych ani Kanady. Choć takie rosyjskie działania w ADIZ są rutynowe i zazwyczaj nie stanowią zagrożenia, bliskość pokazana na nagraniu budzi obawy o bezpieczeństwo lotów i możliwość nieporozumień.

Pamiętajmy, że strefa identyfikacji obrony powietrznej to wyznaczony obszar przestrzeni międzynarodowej przylegający do terytorium danego państwa, w którym priorytetem jest monitorowanie i identyfikacja wszystkich maszyn powietrznych ze względów bezpieczeństwa narodowego. Samoloty wchodzące do tej strefy powinny się zidentyfikować i określić swoje zamiary. Chociaż ta strefa nie jest przestrzenią suwerenną, to stanowi ważny bufor umożliwiający wykrycie i reakcję na potencjalne zagrożenia, zanim dotrą one do granic państwa. Dlatego właśnie to nagranie jest takie unikalne, choć trzy grosze dorzuca do tego zwłaszcza tło historyczne.

Takie bliskie spotkania wojskowych samolotów USA i Rosji przypominają czasy zimnej wojny, kiedy obie strony regularnie testowały nawzajem swoje systemy obrony powietrznej. Jednak niespodziewanie w ostatnich latach liczba takich incydentów ponownie wzrosła – nie tylko z udziałem Rosji, ale również Chin. Interakcje te najczęściej przebiegają profesjonalnie, ale samo operowanie w tak bliskiej odległości przy dużych prędkościach wiąże się z ryzykiem błędów i niezamierzonych eskalacji, co podkreśla konieczność przestrzegania międzynarodowych protokołów lotniczych. Dlatego też piloci wojskowi są szkoleni w zakresie postępowania w takich sytuacjach, kiedy to margines błędu musi pozostawać minimalny. Zapewnienie bezpieczeństwa tych spotkań wymaga jasnej komunikacji, ścisłego przestrzegania norm międzynarodowych oraz wzajemnego szacunku wobec działań wojskowych drugiej strony.

Pojawienie się tego nagrania przypomina o kruchości relacji międzynarodowych w przestrzeni militarnej. Chociaż państwa mają prawo do operowania w przestrzeni międzynarodowej, to sam sposób prowadzenia tych działań może mieć ogromne znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa. Priorytetem powinno być zachowanie bezpieczeństwa i profesjonalizmu, aby uniknąć incydentów mogących doprowadzić do poważniejszego konfliktu.