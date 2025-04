Wprawili świat w osłupienie. Pokazali nagranie potwierdzające zaskakujące osiągnięcie

Przełom czy tylko pokaz siły? Korea Północna ma nowy atomowy okręt podwodny

Media Korei Północnej opublikowały nagrania Kim Dzong Una wizytującego budowę “strategicznego okrętu podwodnego z napędem jądrowym i pociskami kierowanymi”. Tak oficjalnie została ta nowa jednostka północnokoreańskiej marynarki wojennej, która ma odznaczać się wypornością od 6000 do 7000 ton oraz możliwością przenoszenia około dziesięciu pocisków gotowych do przyjęcia głowic jądrowych. Takie są przynajmniej spekulacje, wedle których samo wprowadzenie takiego okrętu na służbę znacząco zwiększy zdolność Korei Północnej do przeprowadzenia drugiego uderzenia nuklearnego, umożliwiając odpalanie pocisków spod wody i tym samym utrudniając ich wykrycie oraz przechwycenie.

W praktyce jednak wokół rzeczywistego poziomu zaawansowania technicznego i gotowości operacyjnej tej jednostki panuje duży sceptycyzm. Trudno się temu dziwić, bo biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy Korei Północnej z rozwojem nowoczesnych technologii morskich, nasuwają się pytania dotyczące rzeczywistej skrytości tego okrętu, zasięgu działania oraz ogólnej skuteczności. Musimy jednak pamiętać, że kraj mógł otrzymać ogromną pomoc technologiczną od Rosji przy konstruowaniu tego okrętu, na co wskazują odnowione relacje między tymi dwoma krajami. Taka pomoc dla Korei Północnej mogła mieć kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia barier związanych z technologią napędu atomowego.

Trudno się więc dziwić, że sama prezentacja tego okrętu ponownie rozpaliła debatę w Korei Południowej na temat jej własnej strategii obronnej. Coraz częściej mówi się w tym kraju graniczącym z Koreą Północną o potrzebie opracowania krajowych okrętów podwodnych z napędem atomowym, a nawet o uzbrojeniu się w broń jądrową. Zwolennicy takich rozwiązań twierdzą, że są one niezbędne do zrównoważenia postępu Korei Północnej i zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy krytycy ostrzegają, że może to doprowadzić do eskalacji napięć i wywołać regionalny wyścig zbrojeń, jeszcze bardziej destabilizując sytuację na Półwyspie Koreańskim.

Chociaż samo ogłoszenie przez Koreę Północną budowy atomowego okrętu podwodnego stanowi istotne wydarzenie, to nadal wiele kwestii pozostaje niejasnych — zarówno jeśli chodzi o rzeczywiste możliwości tej jednostki, jak i o planowany termin jej pełnego wdrożenia. Potencjalna pomoc z zagranicy, a zwłaszcza ze strony Rosji, dodatkowo komplikuje cały obraz sytuacji.