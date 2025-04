Apple TV+ z fantastyczną promocją. Wydasz niewiele, a zdążysz zobaczyć największe hity

Apple TV+ wprowadza nową ofertę promocyjną, w ramach której użytkownicy mogą uzyskać 3-miesięczny dostęp do platformy w cenie 9,99 złotych miesięcznie. Jest to znacząca obniżka w porównaniu do standardowej miesięcznej opłaty wynoszącej 34,99 złotych. Oferta jest ograniczona czasowo i można z niej skorzystać do 24 kwietnia. Promocja skierowana jest zarówno do nowych użytkowników, jak i tych powracających, którzy nie mieli aktywnej subskrypcji w ciągu ostatniego miesiąca. Po upływie 3-miesięcznego okresu promocyjnego, opłata za subskrypcję automatycznie powróci do standardowej kwoty, a więc 34,99 złotych miesięcznie.

Podobną promocję przeprowadził niedawno serwis Disney+, oferując miesięczny dostęp za jedyne 8 złotych. Nie jest to co prawda poziom bezpłatnego dostępu dla posiadaczy Xboksa, ale z drugiej strony, promocja nie wymaga ona posiadania konkretnego urządzenia (w przeciwieństwie do wspomnianej oferty dla użytkowników konsoli Microsoftu). Na szczęście dostęp do Apple TV+ nie jest ograniczony jedynie do urządzeń firmy Apple. Użytkownicy mogą korzystać z usługi na wielu różnych platformach, w tym na urządzeniach z systemem Android, dzięki niedawno udostępnionej aplikacji.

Sam mam w Apple TV+ sporo do nadrobienia. W kolejce czeka The Tragedy of Macbeth (adaptacja sztuki Szekspira w reżyserii Joela Coena, z Denzelem Washingtonem w roli głównej), Czas krwawego księżyca (dramat historyczny w reżyserii Martina Scorsese, z Leonardo DiCaprio w roli głównej), Łabędzi śpiew (film science fiction o klonowaniu ludzi). Pewnym ograniczeniem dla niektórych może być brak lektora na platformie. Owszem, dostępne są filmy z polskimi napisami, ale nie z polskim lektorem. Wyjątek stanowią animacje, które mogą mieć polski dubbing, np. film “Luck”. Tak czy siak, moim skromnym zdaniem warto dać Apple TV+ szansę, szczególnie przy takiej promocji.