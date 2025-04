Bridgestone zbudował metalowe opony. Idealne na ekstremalne bezdroża

Jeżeli chodzi o opony, jesteśmy przyzwyczajeni do opon gumowych różniących się między sobą co najwyżej mieszanką. Czym innym jest jednak opona zbudowana z metalu. Można tutaj sobie zadać pytanie o to, gdzie na Ziemi znajdują się drogi lub nawet bezdroża, na których takie opony by się sprawdziły. Odpowiedź brzmi: na Ziemi? Te opony zostały przecież przystosowane do jazdy po powierzchni… Księżyca.

Żadna mieszanka gumowa nie sprawdzi się dobrze w ekstremalnych warunkach nocy księżycowej oraz na skałach i regolicie księżycowym, które są pokryte ostrymi jak brzytwa krawędziami. Nie ma co wspominać tutaj już nawet o intensywnym promieniowaniu ultrafioletowym, czy o ekstremalnych wahaniach temperatur.

Czytaj także: Dzisiaj rozpoczął się pierwszy prawdziwy wyścig kosmiczny w XXI wieku

Nowatorska koncepcja opon księżycowych stworzona przez Bridgestone opiera się na trwałej, w pełni metalowej konstrukcji. Unikalność tego rozwiązania polega na zastosowaniu elastycznej struktury wewnętrznej, która harmonijnie współgra z zewnętrznym bieżnikiem wykonanym z metalu. Taka innowacyjna kombinacja eliminuje całkowicie potrzebę stosowania ciśnienia powietrza w oponach. To wprost idealne rozwiązanie do jazdy po powierzchni Srebrnego Globu.

Warto tutaj wspomnieć, że budowa opon księżycowych to dla Bridgestone nie pierwszyzna. Najnowsza konstrukcja stanowi udoskonalenie koncepcji opon drugiej generacji, którą Bridgestone zaprezentował w roku 2024.

O ile wcześniejsza wersja opierała się na bieżniku składającym się z wkładek wykonanych z siatki stalowej, o tyle zaktualizowany model wprowadza szereg istotnych ulepszeń materiałowych oraz nowatorską segmentację bieżnika. Kluczowym elementem nowej konstrukcji są cienkie, a zarazem niezwykle elastyczne metalowe szprychy, które w połączeniu z podzielonymi segmentami bieżnika zapewniają oponie znacznie lepszą zdolność adaptacji do wymagającego i zróżnicowanego terenu Księżyca.

Inżynierowie Bridgestone opracowali dwie odrębne wersje swojej innowacyjnej opony. Pierwsza z nich to lekki model, charakteryzujący się mniejszą liczbą szprych, który został specjalnie dostosowany do potrzeb mniejszych łazików księżycowych.

Druga z kolei została zaprojektowana do wykorzystania w średniej wielkości łazików księżycowych.

Inspiracją dla unikalnej konstrukcji z metalowymi szprychami były historyczne koła, które z powodzeniem wykorzystywano podczas misji Apollo NASA w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Legendarne już dzisiaj pojazdy księżycowe (Lunar Roving Vehicles – LRV) poruszały się na kołach wykonanych z plecionego, ocynkowanego drutu fortepianowego, które dodatkowo wzmocniono tytanem. Koła te doskonale się spisały w trakcie misji, umożliwiając astronautom pokonanie aż 35 kilometrów po powierzchni Księżyca. To właśnie w trakcie tych pionierskich wypraw astronauci zwiedzili region Hadley-Apennine oraz dolinę Taurus-Littrow, zbierając przy okazji cenne próbki i realizując nowatorskie eksperymenty z dala od miejsc lądowania.

Czytaj także: Tak Chiny podbijały kosmos. Historia rodzącej się potęgi

Nowe koła zaprojektowane przez Bridgestone będą musiały sprostać znacznie trudniejszym wyprawom. Astronauci bowiem planują pokonać na nich nawet 10 000 kilometrów. Takie przynajmniej są założenia przyszłych misji realizowanych w ramach programu Artemis.

Patrząc w przyszłość, Bridgestone planuje kontynuować intensywne prace nad dostosowywaniem swoich nowatorskich rozwiązań oponiarskich do specyficznych wymagań poszczególnych misji kosmicznych. Jak by nie patrzeć, w najbliższych dekadach człowiek planuje wybrać się także w podróż na Marsa. Doświadczenie zebrane podczas misji Artemis na Księżycu z pewnością pomogą przygotować odpowiednie koła do łazików marsjańskich, gdzie z pewnością będzie co zwiedzać.