Koniec żmudnego poszukiwania. ChatGPT ułatwia dostęp do Twoich wygenerowanych grafik

ChatGPT ułatwia zarządzanie grafikami AI dzięki nowej bibliotece

OpenAI ogłosiło wprowadzenie dedykowanej biblioteki obrazów w ChatGPT. Ta nowa funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników – zarówno tych korzystających z darmowej wersji, jak i subskrybentów Plus oraz Pro, a to świetna wiadomość. Wdrożenie odbywa się już na platformach mobilnych (Android i iOS) oraz w przeglądarce internetowej. Jak wyjaśnia firma, każdy obraz wygenerowany w ChatGPT będzie teraz automatycznie zapisywany w tej bibliotece. Użytkownicy znajdą ją na lewym pasku bocznym zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej, a po kliknięciu lub dotknięciu sekcji “Biblioteka” wyświetli się siatka wszystkich wcześniej stworzonych obrazów. Na dole ekranu znajdziemy również pływający przycisk “Stwórz obraz”, który przeniesie nas z powrotem do interfejsu generowania grafik.

Czytaj też: Nowe modele językowe od OpenAI są w stanie “myśleć z obrazami”

Wprowadzenie biblioteki obrazów w ChatGPT to kolejny krok w ewolucji narzędzi do generowania grafik opartych na AI. Od momentu publicznego udostępnienia DALL·E i innych podobnych modeli, popularność generowania obrazów za pomocą prostych poleceń tekstowych gwałtownie wzrosła. W ostatnim czasie mogliśmy też zaobserwować prawdziwy szał na grafiki generowane przez ChatGPT w stylu animacji Studio Ghibli. Użytkownicy z całego świata tworzyli wizje znanych postaci, przedmiotów czy scenariuszy, stylizowane na kultowe filmy japońskiego studia. Ta popularność jeszcze bardziej uwidoczniła potrzebę łatwego dostępu do stworzonych dzieł.

Czytaj też: Podoba ci się Gemini Live z kamerą? Dostaną to wszyscy użytkownicy Androida

Jeśli chodzi o damo działanie funkcji — po dotknięciu lub kliknięciu wybranego obrazu, pojawią się opcje edycji, zapisania lub udostępnienia. Możliwe jest również usunięcie obrazu z biblioteki, by zachować w niej porządek i tylko takie grafiki, na których nam zależy. W wersji webowej wystarczy najechać kursorem na tytuł konwersacji na pasku bocznym, kliknąć trzy kropki i wybrać opcję “usuń”. Na urządzeniach mobilnych należy przytrzymać tytuł konwersacji, a następnie dotknąć “usuń”.

Czytaj też: ChatGPT idzie po Facebooka i Twittera? OpenAI pracuje nad własną siecią społecznościową

OpenAI informuje, że “aktualnie trwa uzupełnianie wszystkich obrazów”, dlatego nie wszystkie wygenerowane grafiki mogą być widoczne od razu. Firma dodaje: “Wyświetlenie starszych obrazów może potrwać kilka dni”. Co ważne, do biblioteki dodawane są jedynie obrazy stworzone za pomocą modelu generowania obrazów 4o. Nie należy więc oczekiwać pojawienia się starszych grafik wygenerowanych przez DALL·E, tych niestety nadal będziemy musieli szukać na własną rękę. Mimo wszystko wprowadzenie biblioteki obrazów w ChatGPT znacząco poprawia komfort użytkowania i ułatwia zarządzanie stworzonymi grafikami.