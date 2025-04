Podoba ci się Gemini Live z kamerą? Dostaną to wszyscy użytkownicy Androida

Użytkownicy będą mogli szybko rozpocząć udostępnianie ekranu, uruchamiając nakładkę Gemini i wybierając nową opcję “Share screen with Live”. Podczas udostępniania ekranu w pasku stanu pojawi się licznik. Możliwe jest przewijanie aplikacji lub stron internetowych podczas rozmowy z Gemini Live. Użytkownik może w dowolnym momencie zatrzymać udostępnianie, rozwijając panel powiadomień. Kamerę można uruchomić z pełnoekranowego interfejsu Gemini Live za pomocą nowego przycisku. Wyświetlany jest wizjer z możliwością przełączania między przednim a tylnym aparatem. Gemini zaleca spokojne ruchy podczas rejestrowania obiektów w celu uzyskania lepszych rezultatów. Wyświetlacz musi być aktywny, aby Gemini Live mogło przechwytywać wideo.

Możliwość korzystania z kamery i udostępniania ekranu dołącza do istniejących opcji interakcji z Gemini Live za pomocą obrazów, plików PDF i filmów z YouTube. Decyzja o szybkim udostępnieniu tych funkcji bezpłatnie następuje bardzo szybko — wystarczy wspomnieć niedawne udostępnienie eksperymentalnej wersji Gemini 2.5 Pro. Możliwość zadawania pytań o to, co widzimy, może ułatwić wiele codziennych czynności, szczególnie dla mniej zaawansowanych użytkowników, od rozwiązywania problemów technicznych po uzyskiwanie informacji o otaczającym świecie. Wychodzi na to, że obecnie żaden z poważniejszych konkurentów nie oferuje tego typu funkcji.

ChatGPT z Vision jest najbardziej zbliżony do Gemini Live pod względem analizy wizualnej pulpitu i otoczenia, oferując wysoką jakość rozpoznawania i naturalne rozmowy, ale wymaga subskrypcji. Poza tym każdy z asystentów AI wymaga przesłania zrzutu ekranu lub obrazu, aby przeanalizować zawartość ekranu, nie mając możliwości śledzenia jego zawartości na bieżąco, jak ma to miejsce w Gemini Live.