Generator obrazów w ChatGPT dostępny dla wszystkich. OpenAI rusza na wojnę z Google

Nie macie jeszcze dość generowania obrazów w stylu Studia Ghibli? A może jeszcze go nie próbowaliście? OpenAI po chwilowych problemach z przeciążonymi serwerami przywrócił mocno pożądaną przez użytkowników funkcję bezpośrednio w oknie czatu i udostępnił ją ponownie dla wszystkich. Dostęp do wbudowanego generatora obrazów dla niepłacących użytkowników ChatGPT wiąże się jednak z limitami. Zarządzający OpenAI Sam Altman sugerował limit do trzech generacji obrazów dziennie dla darmowego planu. Użytkownicy wersji darmowej mogą również doświadczać opóźnień z wysyłaniem żądań obrazów, trwających od minut do godzin. Dla niewtajemniczonych małe wprowadzenie do tematu Ghibli poniżej.

Jednym z ulubionych zastosowań generatora obrazów w ChatGPT stało się przesyłanie osobistych zdjęć i instruowanie przy użyciu języka naturalnego, aby odtworzyć je w charakterystycznym stylu artystycznym związanym ze Studio Ghibli. To konkretne zastosowanie przywróciło przy okazji gorącą dyskusję dotyczącą wykorzystywania materiałów chronionych prawami autorskimi w szkoleniu modeli AI. Problemów natury technicznej również nie brakuje – Sam Altman przyznał, że generator obrazów czasami może działać nieprzewidywalnie, odrzucając niektóre prompty, które powinny zostać zaakceptowane zgodnie z wytycznymi OpenAI. Zapewnił jednocześnie, że firma intensywnie pracuje nad rozwiązaniem takich problemów.

Intuicja podpowiada mi, że morderczy wyścig pomiędzy najpotężniejszymi LLM-ami na rynku dopiero się zaczyna. W ostatnim czasie Google zdecydował się udostępnić wersję eksperymentalną swojego najnowszego i rzekomo najmądrzejszego modelu Gemini (2.5 Pro). Podejrzewam, że najbliższe tygodnie przyniosą kolejne doniesienia o rozszerzeniu dostępu do funkcji i narzędzi dostępnych dotychczas jedynie dla płacących. Wszystko po to, żeby podebrać użytkowników konkurencji, a potem wywołać w nich potrzebę używania konkretnego rozwiązania, które po darmowym okresie wróci do modelu subskrypcji.