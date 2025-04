Jak tu kupić coś “zachodniego”, kiedy Chiny pokazują samochody pokroju Hyptec HL?

Zapomnij o samochodzie Tesli. Chiński Hyptec HL oferuje 1200 km zasięgu i ładowanie w 10 minut

Chińska grupa GAC zaprezentowała Hyptec HL, a więc pełnowymiarowego SUV-a, który rzuca wyzwanie zachodnim producentom dzięki imponującemu zasięgowi, ultraszybkiemu ładowaniu i luksusowemu wnętrzu. Ten samochód jest oferowany zarówno w wersji czysto elektrycznej (EV) o zasięgu do 750 kilometrów na jednym ładowaniu, jak i jako pojazd elektryczny o wydłużonym zasięgu (EREV), który to może przejechać ponad 1200 kilometrów. Co ważne, Hyptec HL jest oparty na platformie 800V i obsługuje ładowanie w technologii 5C, co z kolei pozwala naładować akumulator od 30% do 80% w zaledwie 10 minut. Taka szybkość ładowania eliminuje jedną z głównych wad elektrycznych samochodów, czyli długi czas uzupełniania energii.

Z zewnątrz Hyptec HL wyróżnia się eleganckim designem. Ma długość 5126 mm i rozstaw osi 3088 mm, na jego przednim pasie został umieszczony interaktywny panel LED, toczy się na 21-calowych wieloramiennych felgach, a nawet posiada wysuwane klamki. Wnętrze tego samochodu zostało z kolei zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie. Dlatego też w drugim rzędzie znajdują się dwa fotele kapitańskie klasy charakterystycznej dla samochodów MPV. Wyróżniają się 18-punktowym masażem, 12-stopniową regulacją elektryczną oraz trybem zero-grawitacyjnym z odchyleniem o 127,5°. Luksus widać też w tym, że siedzenia zostały pokryte luksusową skórą Nappa, a w ich zagłówkach zintegrowano głośniki dla jeszcze lepszych wrażeń audio.

W zakresie bezpieczeństwa Hyptec HL ma do dyspozycji LiDAR umieszczony na dachu, 3 radary fal milimetrowych, 11 kamer oraz 12 czujników ultradźwiękowych, co umożliwia działanie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy GAC ADiGO. System infotainment działa z kolei na procesorze Qualcomm Snapdragon 8295P i wykorzystuje sztuczną inteligencję DeepSeek-R1, umożliwiającą tym samym obsługę głosową. Możemy też liczyć na 17,3-calowy ekran, podsufitkę pokrytą zamszem i dedykowany system audio marki Hyptec.

Marka Hyptec, wcześniej znana jako Hyper, została założona przez GAC w 2023 roku, a w 2024 przeszła rebranding. Zaprezentowany właśnie model HL ma być z kolei flagowym pojazdem, który zaprezentuje możliwości technologiczne firmy na arenie międzynarodowej i wyróżni ją na tle konkurencji. W to akurat łatwo uwierzyć, bo cena tak pozornie luksusowego samochodu ma wynieść od około 148000 do 176000 złotych. Nieźle, jak na imponujący zasięg, ultraszybkie ładowanie, luksusowe wyposażenie i zaawansowaną technologię, które sprawiają, że stanowi realne wyzwanie dla marek zachodnich.