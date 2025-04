Pierwsze takie miasto w Polsce. Nawet Warszawa tego nie ma

Dowiedzieliśmy się, że Ciechanów, a więc miasto położone w województwie mazowieckim, realizuje pionierską inwestycję w odnawialne źródła energii. Już wkrótce, bo do połowy 2025 roku, ma uruchomić pierwszą w Polsce miejską farmę fotowoltaiczną o mocy około 1 megawata (MW). Ta oczywiście już powstaje przy ul. Tysiąclecia, w sąsiedztwie Elektrociepłowni Ciechanów, o czym każdy mieszkaniec może się łatwo przekonać, jako że panele są montowane na gruncie w układzie wschód–zachód w konfiguracji dwurzędowej, co ma pozwolić na efektywne wykorzystanie światła słonecznego przez cały dzień. Finalnie instalacja ta ma zasilać głównie obiekty miejskie, takie jak szkoły, urzędy czy sygnalizację świetlną.

Całkowity koszt tego projektu wynosi 2,2 miliona złotych, ale miasto ubiega się o 50-procentowe dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach programu Inwestycje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Sama inwestycja jest z kolei częścią strategii Ciechanowskiego Klastra Energii, który został powołany w 2023 roku przez Gminę Miejską Ciechanów i lokalną elektrociepłownię. Główne cele tego klastra sprowadzają się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenia efektywności wykorzystania lokalnych źródeł oraz podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych w regionie.

Co zyskają mieszkańcy Ciechanowa? Przede wszystkim zyskają to, że energia elektryczna dla obiektów miejskich będzie tańsza, to się przekłada na możliwości miasta w zakresie dochodów własnych, ma to swoje przełożenie na niskie podatki

– powiedziała Małgorzata Niestępska, prezes Elektrociepłowni Ciechanów.