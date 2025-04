Claude 3.7 odbiera użytkowników ChatGPT. Jak nowy model Anthropic zmienia układ sił na rynku

Przełomowa technologia pod maską Claude’a 3.7

Nowy flagowy model Anthropic reprezentuje fundamentalny przełom w architekturze dużych modeli językowych. Claude 3.7 Sonnet bazuje na zupełnie nowej architekturze Constitutional AI (CAI), która według przedstawicieli firmy została zbudowana od podstaw z myślą o wyeliminowaniu ograniczeń poprzednich generacji modeli językowych.

Nie ulepszaliśmy istniejącego modelu, zaprojektowaliśmy go od nowa – twierdzi Dario Amodei, CEO Anthropic i były dyrektor ds. badań w OpenAI. – Tradycyjne LLM-y mają fundamentalne ograniczenia związane z tzw. pozycyjnym przetwarzaniem sekwencyjnym. W Claude 3.7 zastosowaliśmy nowatorskie podejście oparte na strukturach grafowych, które radykalnie zmienia sposób, w jaki model przetwarza i ‘rozumie’ informacje.

Specjaliści branżowi potwierdzają, że architektura Claude’a 3.7 stanowi istotny krok naprzód. To pierwszy model, który skutecznie przezwycięża problem ‘halucynacji’ w tak znaczącym stopniu – komentuje dr Elena Rodriguez z AI Research Institute. – W naszych testach Claude 3.7 osiągnął ponad 96% dokładności w weryfikacji faktów, w porównaniu do 87% dla GPT-4 Turbo i 91% dla Google Gemini 1.5 Pro.

Skala treningu, która zmienia reguły gry

Anthropic nie ujawnia dokładnej liczby parametrów swojego modelu, ale według źródeł branżowych Claude 3.7 został wytrenowany na korpusie danych o objętości ponad 15 bilionów tokenów – niemal dwukrotnie więcej niż szacowane 8 bilionów tokenów użytych do treningu GPT-4. Firma zainwestowała w budowę własnej infrastruktury obliczeniowej opartej na specjalnych procesorach TPU (Tensor Processing Units) zaprojektowanych we współpracy z Google.

Szczególnie imponujące jest podejście Anthropic do jakości danych treningowych. Z przecieków od byłych pracowników wynika, że firma opracowała własną metodologię oceny i filtrowania danych, nazwaną wewnętrznie “Data Distillation Pipeline”. Proces ten angażuje zarówno zautomatyzowane narzędzia, jak i ludzkich ekspertów, którzy oceniają jakość, wiarygodność i różnorodność źródeł.

Jakość danych treningowych ma fundamentalne znaczenie – wyjaśnia anonimowo jedna z osób zaangażowanych w projekt Claude. – Lepiej mieć 5 bilionów tokenów wysokiej jakości niż 20 bilionów tokenów przeciętnej jakości. Nasz proces filtrowania eliminuje ponad 75% potencjalnych danych treningowych jako niewystarczająco wartościowe.

Innowacyjne mechanizmy bezpieczeństwa

Anthropic zaimplementowało w Claude 3.7 własną wersję Constitutional AI – modelu trenowanego nie tylko pod kątem wydajności, ale także bezpieczeństwa i zgodności z określonymi wartościami. Mechanizm ten, nazywany przez firmę “rdzeniem konstytucyjnym”, działa jak wewnętrzny system zabezpieczeń, który uczy model samodzielnie oceniać etyczne implikacje swoich odpowiedzi.

Metoda alignment przez reinforcement learning from human feedback (RLHF) stosowana przez OpenAI ma fundamentalne ograniczenia – twierdzi Jack Clark, współzałożyciel Anthropic. – Nasz proces Constitutional AI wprowadza dodatkową warstwę uczenia się z własnych odpowiedzi modelu, co daje znacznie lepsze rezultaty w zakresie bezpieczeństwa bez kompromisów w wydajności.

To podejście wydaje się przynosić wymierne efekty w praktyce. Niedawny test przeprowadzony przez renomowaną grupę badawczą Stanford AI Safety Center wykazał, że Claude 3.7 jest o 47% mniej podatny na próby złośliwego wykorzystania (tzw. prompt injection attacks) w porównaniu do GPT-4 Turbo, przy jednoczesnym zachowaniu większej użyteczności w złożonych zastosowaniach.

Masowa migracja użytkowników – dlaczego odchodzą od ChatGPT?

Eksodus użytkowników z platformy OpenAI do Anthropic jest zjawiskiem bezprecedensowym w młodej historii generatywnej AI. Według danych firmy analitycznej SensorTower, liczba aktywnych użytkowników dziennych (DAU) ChatGPT spadła o 18% w pierwszym kwartale 2025 roku, podczas gdy Claude odnotował wzrost o 215% w tym samym okresie.

Problem konsystencji i niezawodności

Przewaga Claude’a nad ChatGPT jest szczególnie widoczna w dwóch kluczowych obszarach: konsystencji i niezawodności. Użytkownicy masowo raportują, że Claude 3.7 dostarcza bardziej przewidywalne i spójne wyniki przy powtarzalnych zapytaniach.

Konsystencja jest krytycznym czynnikiem dla zastosowań biznesowych – wyjaśnia Maria Chen, analityczka z firmy Forrester Research. – Przedsiębiorstwa integrujące AI do swoich procesów potrzebują przewidywalnych wyników. Claude 3.7 oferuje o 34% wyższy współczynnik konsystencji w naszych testach porównawczych.

Ta różnica wynika częściowo z różnych podejść architektonicznych. ChatGPT wykorzystuje technikę nazywaną “sampling temperatury”, która wprowadza element losowości do generowanych odpowiedzi. Anthropic obrało inną drogę, opracowując mechanizm nazwany “Deterministic Core Processing”, który zapewnia większą przewidywalność przy zachowaniu kreatywności modelu.

Problemy z dostępnością również przyczyniły się do odpływu użytkowników od OpenAI. W okresie od stycznia do marca 2025, ChatGPT doświadczył 16 znaczących przerw w działaniu, podczas gdy Claude zanotował tylko 3 takie incydenty. Szczególnie kosztowna wizerunkowo była 9-godzinna awaria ChatGPT z 8 lutego 2025, która dotknęła użytkowników biznesowych w szczycie dnia roboczego.

Konflikty o treści dla dorosłych

OpenAI od dawna zmaga się z krytyką za nadmiernie restrykcyjne podejście do treści dla dorosłych. Ostatnie zmiany wprowadzone w lutym 2025 roku jeszcze zaostrzyły te ograniczenia, powodując frustrację wśród twórców treści, pisarzy i artystów.

ChatGPT stał się praktycznie bezużyteczny dla pisarzy tworzących treści dla dorosłych – twierdzi Alex Rodriguez, autor bestsellerowych powieści. – Nie chodzi o nielegalne czy szkodliwe treści, ale o zupełnie legalne scenariusze przeznaczone dla dorosłych odbiorców. Claude znalazł tutaj złoty środek – blokuje rzeczywiście szkodliwe treści, ale pozwala na twórczość dla dorosłych w odpowiedzialnych granicach.

Serwis The Verge przeprowadził niedawno szczegółowe porównanie, testując oba modele pod kątem generowania 50 różnych scenariuszy literackich zawierających treści dla dorosłych. Claude 3.7 wygenerował odpowiedzi dla 72% zapytań, podczas gdy ChatGPT tylko dla 31%, odrzucając pozostałe jako potencjalnie problematyczne.

Mniejsze opóźnienia i szybsze odpowiedzi

Szybkość interakcji to kolejny czynnik przewagi Claude’a. Testy przeprowadzone przez magazyn “AI Benchmark” wykazały, że średni czas odpowiedzi Claude’a 3.7 wynosi 1,2 sekundy, podczas gdy GPT-4 Turbo potrzebuje średnio 2,8 sekundy na przetworzenie podobnego zapytania.

Dla pojedynczego użytkownika ta różnica może wydawać się niewielka, ale w przypadku złożonych konwersacji składających się z dziesiątek wymian zdań, różnica staje się znacząca. Szczególnie doceniają to programiści używający modeli AI jako asystentów przy pisaniu kodu.

Przerwa w myśleniu trwająca 3 sekundy kompletnie wybija z rytmu – twierdzi Ryan Goldman, senior developer w firmie konsultingowej Accenture. – Z Claude’m mogę prowadzić dialog w tempie zbliżonym do rozmowy z kolegą z zespołu. To fundamentalnie zmienia doświadczenie pracy z AI.

Za kulisami rewolucji – co naprawdę stoi za sukcesem Anthropic?

Spektakularny wzrost popularności Claude’a 3.7 nie wziął się znikąd. Za sukcesem Anthropic stoi kilka kluczowych czynników, które razem stworzyły idealne warunki do podważenia dominacji OpenAI.

Strategiczne partnerstwo z Google i Amazon

Jednym z najważniejszych atutów Anthropic jest umiejętne budowanie strategicznych sojuszy. Firma pozyskała imponujące finansowanie od Google (5,3 miliarda dolarów) oraz Amazon (4 miliardy dolarów) – dwóch gigantów technologicznych, którzy mają własny interes w podważeniu pozycji OpenAI ściśle współpracującego z Microsoftem.

To klasyczny przykład strategii ‘wróg mojego wroga jest moim przyjacielem’ – komentuje Marcus Thompson, analityk w Morgan Stanley. – Google i Amazon widzą w Anthropic potencjalnego partnera, który może zrównoważyć sojusz Microsoft-OpenAI. Ta inwestycja to nie tylko pieniądze – to dostęp do ogromnych zasobów chmurowych, mocy obliczeniowej i, co najważniejsze, danych.

Szczególnie interesujące jest partnerstwo z Amazon Web Services, które wykracza daleko poza zwykłą inwestycję finansową. W ramach umowy Amazon zintegrował Claude’a z platformą AWS, oferując go jako usługę “AI-as-a-Service” dla swoich klientów korporacyjnych. To daje Anthropic natychmiastowy dostęp do tysięcy potencjalnych klientów biznesowych.

Kultura organizacyjna nastawiona na badania

Anthropic założone w 2021 roku przez byłych pracowników OpenAI, w tym Dario Amodei i Danielę Amodei, od początku pozycjonowało się jako organizacja badawcza skoncentrowana na “bezpiecznej” sztucznej inteligencji.

Różnica w kulturze organizacyjnej między Anthropic a OpenAI jest uderzająca – twierdzi były inżynier OpenAI, który przeszedł do Anthropic w 2023 roku. – OpenAI stało się korporacją nastawioną na zysk i monetyzację, podczas gdy Anthropic zachowuje mentalność laboratorium badawczego. To przyciąga najlepsze talenty naukowe, które nie czują się komfortowo w środowisku zdominowanym przez cele komercyjne.

Ta orientacja na badania pozwoliła Anthropic przyciągnąć czołowych naukowców z dziedziny AI, w tym kilkunastu byłych pracowników DeepMind i OpenAI. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Anthropic opublikowało 23 przełomowe prace naukowe w recenzowanych czasopismach, w porównaniu do zaledwie 7 publikacji OpenAI w tym samym okresie.

Przejrzysta komunikacja i zaufanie użytkowników

Anthropic od początku postawiło na przejrzystą komunikację dotyczącą możliwości i ograniczeń swoich modeli. Firma regularnie publikuje tzw. “model cards” – szczegółowe raporty na temat architektury, danych treningowych i potencjalnych ograniczeń swoich systemów.

Traktujemy użytkowników jak inteligentnych partnerów, a nie jak konsumentów, którym trzeba sprzedać magiczne rozwiązanie – tłumaczy Daniela Amodei, COO Anthropic. – Nasza społeczność docenia tę szczerość, szczególnie po serii kontrowersji związanych z niejasnymi komunikatami od OpenAI dotyczącymi ich modeli.

Ta transparentność ma również wymiar techniczny. Anthropic udostępnia szczegółowe dokumentacje API, przykłady użycia i analizy przypadków brzegowych, co ułatwia deweloperom integrację z Claude’m. Programiści szczególnie doceniają przejrzyste wytyczne dotyczące tzw. “prompt engineering” – techniki formułowania zapytań do modeli AI.

Odpowiedź OpenAI – desperackie ruchy giganta

Reakcja OpenAI na rosnącą konkurencję ze strony Anthropic jest wielowątkowa, ale analitycy branżowi określają ją jako “defensywną i spóźnioną”. Firma podejmuje szereg działań mających na celu powstrzymanie odpływu użytkowników.

Obniżki cen i nowe plany subskrypcyjne

W marcu 2025 OpenAI ogłosiło drastyczną obniżkę cen dostępu do API GPT-4 Turbo o 35% oraz wprowadzenie nowego, tańszego planu subskrypcyjnego ChatGPT Plus za 15 dolarów miesięcznie (w porównaniu do wcześniejszych 20 dolarów). Firma przedstawiła te zmiany jako “demokratyzację dostępu do AI”, ale analitycy branżowi interpretują je jednoznacznie jako odpowiedź na konkurencję ze strony Anthropic.

To klasyczna wojna cenowa – komentuje Janice Wu, analityczka z Jefferies. – Problem w tym, że OpenAI zaczyna tę wojnę z gorszej pozycji kosztowej. GPT-4 jest droższy w utrzymaniu i hostingu niż Claude 3.7, więc każda obniżka cen mocniej uderza w marże OpenAI.

Wewnętrzne dokumenty, do których dotarł Bloomberg, sugerują, że koszt jednego zapytania do GPT-4 Turbo to około 0,015 dolara, podczas gdy analogiczne zapytanie do Claude’a 3.7 kosztuje Anthropic około 0,009 dolara. Ta różnica w strukturze kosztów daje Anthropic większą elastyczność w polityce cenowej.

Przyspieszony rozwój GPT-5

Według doniesień branżowych, OpenAI znacząco przyspieszyło prace nad GPT-5, swoim następnym flagowym modelem. Pierwotnie planowany na koniec 2025 roku, model ma teraz zadebiutować już w trzecim kwartale, co stanowi drastyczne przyspieszenie harmonogramu rozwoju.

Wewnętrzne materiały sugerują, że OpenAI pracuje praktycznie 24/7 nad GPT-5 – twierdzi źródło bliskie firmie. – Problemem jest to, że przyspieszony harmonogram może prowadzić do kompromisów w zakresie jakości i bezpieczeństwa modelu.

Ta presja czasowa rodzi obawy wśród badaczy AI. Grupa ponad 30 czołowych naukowców opublikowała w kwietniu 2025 roku list otwarty, wzywający OpenAI do nieprzyspieszania wydania GPT-5 kosztem procedur bezpieczeństwa i testów.

Próba odzyskania utraconych użytkowników

OpenAI uruchomiło również kampanię “Welcome Back”, oferując byłym płacącym użytkownikom trzy miesiące darmowego dostępu do planu ChatGPT Plus, jeśli zdecydują się na powrót do platformy. Równocześnie firma znacząco zwiększyła budżet marketingowy, uruchamiając pierwszą w swojej historii kampanię telewizyjną podczas finału Super Bowl w lutym 2025.

Te działania mają charakter bardziej reaktywny niż strategiczny – ocenia dr Michael Robertson z Harvard Business School. – OpenAI próbuje kupić sobie czas, ale nie adresuje fundamentalnych problemów, które skłoniły użytkowników do odejścia – konsystencji, niezawodności i elastyczności modelu.

Szczególnie interesującym ruchem jest nowy program partnerski OpenAI, oferujący programistom prowizję w wysokości 20% od przychodów generowanych przez aplikacje zbudowane na API firmy. To bezpośrednia odpowiedź na podobny program Anthropic, który od początku 2025 roku oferuje deweloperom 25% udziału w przychodach.

Implikacje dla całego rynku AI

Rywalizacja między Claude’m a ChatGPT ma daleko idące konsekwencje dla całego ekosystemu sztucznej inteligencji, wykraczające daleko poza biznesową konkurencję między dwiema firmami.

Dywersyfikacja rynku i korzyści dla konsumentów

Wzrost popularności Claude’a jest pozytywnym zjawiskiem z perspektywy użytkowników końcowych. Konkurencja jest zawsze korzystna dla konsumentów – podkreśla prof. Hannah Kim z MIT. – Przez długi czas OpenAI funkcjonowało praktycznie jako monopolista w obszarze generatywnej AI. Silny konkurent zmusza ich do innowacji, obniżania cen i lepszego wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników.

Ta nowa dynamika rynkowa już teraz przynosi wymierne korzyści. Obaj dostawcy regularnie wprowadzają nowe funkcje, rozszerzają limity kontekstowe i poprawiają jakość swoich modeli. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zarówno OpenAI, jak i Anthropic, podwoiły limity zapytań w swoich planach subskrypcyjnych bez podnoszenia cen.

Wpływ na inwestycje w branży AI

Sukces Anthropic zmienił również krajobraz inwestycyjny. Według danych PitchBook, w pierwszym kwartale 2025 roku startupy AI pozyskały finansowanie o łącznej wartości 12,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Inwestorzy szukają ‘następnego Anthropic’ – firmy, która może zagrozić dominującym graczom – wyjaśnia Sanjay Patel, partner w firmie venture capital Andreessen Horowitz. – Szczególnym zainteresowaniem cieszą się startupy specjalizujące się w modelach AI zoptymalizowanych pod konkretne zastosowania branżowe.

Przykładami takich wyspecjalizowanych startupów, które niedawno pozyskały znaczące finansowanie, są Harvey AI (model prawniczy, 200 milionów dolarów finansowania), Hippocratic AI (model medyczny, 175 milionów dolarów) oraz Graft (model dla deweloperów, 90 milionów dolarów).

Większy nacisk na etykę i bezpieczeństwo AI

Rywalizacja między Anthropic a OpenAI ma również pozytywny wpływ na rozwój standardów etycznych w branży. Oba podmioty starają się wyróżnić swoim podejściem do bezpieczeństwa i odpowiedzialnego rozwoju AI.

Anthropic od początku pozycjonowało bezpieczeństwo jako swój główny wyróżnik – zauważa dr Victoria Matthews z AI Ethics Institute. – To zmusiło OpenAI do większego nacisku na kwestie etyczne, co widać w ich ostatnich publikacjach i inicjatywach badawczych.

W marcu 2025 roku oba podmioty, wraz z Google DeepMind, Microsoft i Inflection AI, powołały do życia “AI Safety Consortium” – inicjatywę mającą na celu opracowanie wspólnych standardów bezpieczeństwa dla zaawansowanych modeli AI. To pierwszy przypadek takiej współpracy między rywalizującymi firmami.

Przyszłość rynku generatywnej AI – co dalej?

Eksperci branżowi przewidują, że intensywna rywalizacja między Claude’m a ChatGPT będzie kształtować rynek generatywnej AI przez najbliższe lata, z korzyścią dla całego ekosystemu.

Specjalizacja zamiast uniwersalności

Według prognoz firmy konsultingowej Gartner, w ciągu najbliższych 2-3 lat zobaczymy odejście od “uniwersalnych” modeli językowych na rzecz wyspecjalizowanych systemów optymalizowanych pod konkretne zastosowania.

Era ‘jednego modelu do wszystkiego’ dobiega końca – twierdzi Martin Lee, główny analityk Gartnera. – Przyszłość należy do wysoce wyspecjalizowanych modeli, które doskonale radzą sobie w konkretnych domenach, ale nie próbują być ekspertami we wszystkim.

Ta tendencja jest już widoczna w strategiach obu firm. Anthropic rozwija warianty Claude’a zoptymalizowane dla sektora finansowego (Claude Finance), opieki zdrowotnej (Claude Medical) oraz edukacji (Claude Tutor). OpenAI z kolei inwestuje w rozwój rozwiązań multimodalnych, łączących tekst, obraz i dźwięk.

Infrastruktura jako kluczowe wyzwanie

Największym wyzwaniem dla obu firm pozostaje infrastruktura obliczeniowa. Trenowanie i hostowanie zaawansowanych modeli językowych wymaga ogromnych zasobów sprzętowych, a globalny niedobór chipów AI komplikuje sytuację.

Dostęp do półprzewodników stanie się głównym czynnikiem konkurencyjności w ciągu najbliższych lat – przewiduje dr Emma Chang, ekspertka ds. łańcuchów dostaw w technologii. – Firmy takie jak NVIDIA, które produkują specjalizowane chipy AI, mają wielomiesięczne opóźnienia w realizacji zamówień. To może znacząco wpłynąć na harmonogramy rozwoju nowych modeli.

W odpowiedzi na te wyzwania Anthropic nawiązało strategiczne partnerstwo z TSMC, największym producentem półprzewodników na świecie, zapewniając sobie priorytetowy dostęp do najnowszej generacji chipów. OpenAI z kolei korzysta z bliskiej współpracy z Microsoftem, który zainwestował miliardy dolarów w rozwój własnych procesorów AI.

Regulacje rządowe na horyzoncie

Rosnąca popularność zaawansowanych modeli AI nieuchronnie przyciąga uwagę regulatorów. Unia Europejska już wprowadza AI Act, który nakłada rygorystyczne wymogi na dostawców “wysokiego ryzyka” systemów AI, a podobne inicjatywy są rozważane w USA i Chinach.

Regulacje będą kluczowym czynnikiem kształtującym konkurencję w nadchodzących latach – przewiduje Lawrence Peterson, partner w kancelarii prawnej specializing in tech regulation. – Firmy, które wypracują skuteczne metody compliance bez znaczącego ograniczania funkcjonalności swoich modeli, zyskają przewagę konkurencyjną.

Anthropic wydaje się być lepiej przygotowane do tej regulacyjnej przyszłości. Firma od początku budowała swoje modele z myślą o transparentności i kontroli, co może ułatwić dostosowanie się do nowych wymogów prawnych. OpenAI stoi przed trudniejszym wyzwaniem adaptacji istniejących systemów do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.

Ostatni rozdział dopiero się rozpoczyna

Dynamiczna rywalizacja między Claude’m a ChatGPT znajduje się dopiero na początkowym etapie. Oba modele będą ewoluować, dostosowując się do zmieniających się potrzeb użytkowników i reakcji konkurencji.

To, co obserwujemy, to nie jednorazowa zmiana, ale początek długoterminowego przesunięcia dynamiki rynkowej – podsumowuje Sarah Johnson, dyrektorka badań w firmie IDC. – Monopol OpenAI dobiegł końca, a era zdrowej konkurencji w generatywnej AI właśnie się rozpoczyna. Ostatecznymi beneficjentami będą użytkownicy, którzy otrzymają lepsze, bezpieczniejsze i bardziej przystępne cenowo narzędzia AI.

Niezależnie od tego, który model ostatecznie zdobędzie większy udział w rynku, jedno jest pewne – intensywna rywalizacja między Anthropic a OpenAI przyspieszy innowacje i demokratyzację dostępu do zaawansowanej sztucznej inteligencji, kształtując technologiczną przyszłość na dekady.