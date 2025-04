CMF Phone 2 Pro oficjalnie – teleobiektyw i inne ulepszenia w przystępnej cenie

CMF Phone 2 Pro — lepszy aparat, większy ekran i ogrom innych zmian

Zacznijmy może od aparatów, bo to rzuca się od razu w oczy. W przeciwieństwie do pojedynczego aparatu w Phone 1, CMF Phone 2 Pro wyposażono w dwa dodatkowe obiektywy, dzięki czemu mamy potrójną konfigurację. Aparat główny 50 Mpix ma większy sensor 1/1.57”, który według firmy przechwytuje o 64% więcej światła niż w przypadku poprzednika. Może też nagrywać wideo w rozdzielczości 4K (przy 30 kl./s; 60 kl./s dostępne jest w 1080p) i oferuje stabilizację obrazu wspomaganą przez AI. Ważniejszy jest jednak 50-megapikselowy teleobiektyw sensor 1/2.88”, przysłona f/1.85, 2x zoom optyczny i do 20x zoom cyfrowy), umieszczony obok — imponująca cecha w tym segmencie cenowym. Oprócz tego mamy jeszcze 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o polu widzenia 119.5°. To ogromny skok w porównaniu z pojedynczym 50-megapikselowym aparatem w CMF Phone 1.

Co ciekawe, CMF rozszerza swoją modułową filozofię na aparat – dostępne będą wymienne obiektywy: jeden do fotografii makro, a drugi oferujący efekt rybiego oka. Nowe akcesoria obejmują także uniwersalne etui i etui z portfelem/podstawką, ale o ich cenach napiszę za chwilę.

CMF Phone 2 Pro jest nieco większy od poprzednika, oferując nam 6,77-calowy ekran o rozdzielczości 1080p (proporcje 19.9:9) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Obsługuje 10-bitową paletę kolorów i HDR10+. Jego typowa jasność wynosi 1300 nitów, a szczytowa aż 3000 nitów, z wysoką częstotliwością ściemniania PWM 2160 Hz. Ekran chroniony jest szkłem Panda Glass.

Smartfon napędzany jest przez układ Dimensity 7300 Pro, będący ulepszoną wersją układu z pierwszego CMF Phone – oferuje o 10% szybsze CPU i 5% szybsze GPU. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy 33 W oraz ładowanie zwrotne 5 W. Według oficjalnych danych, Phone 2 Pro pozwoli na 22 godziny odtwarzania wideo na YouTube lub 10 godzin grania w Battlegrounds Mobile India. Bateria ma zachować co najmniej 90% swojej pierwotnej pojemności po 1200 cyklach ładowania.

Jakby tego było mało, producent ulepszył jeszcze odporność na wodę i kurz do IP54 (z IP52 w poprzedniku). Telefon działa pod kontrolą Nothing OS 3.2 (opartego na Androidzie 15). CMF obiecuje również 3 aktualizacje systemu operacyjnego i 6 lat aktualizacji zabezpieczeń po premierze, co również jest świetną wiadomością. Na pokładzie jest też NFC, którego brak często doskwierał posiadaczom CMF Phone 1. Dostępne będą cztery opcje kolorystyczne: biały (z wykończeniem przypominającym piaskowiec), czarny i jasnozielony (z matowym szkłem) oraz oczywiście pomarańczowy (z metalicznym połyskiem).

CMF Phone 2 Pro – ceny i dostępność

Jak już we wstępie wspomniałam, smartfon naprawdę miażdży konkurencję swoją ceną. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że nowy model CMF będzie „Pro”, spodziewaliśmy się, że ceny też mocno poszybują w górę. Tymczasem te zaczynają się już od… 999 złotych. Czyli to wszystko, co opisałam wyżej, otrzymamy za mniej niż tysiaka.

8 GB RAM / 128 GB pamięci – 999 zł,

8 GB RAM / 256 GB pamięci – 1099 zł.

Przedsprzedaż rusza już dziś na oficjalnej stronie nothing.tech, a otwarta sprzedaż rozpocznie się 6 maja. Do sprzedaży trafią też akcesoria do CMF Phone 2 Pro: