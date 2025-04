Huawei Watch 5 ujawnia swoje tajemnice. Znamy nawet ceny

Huawei Watch 5 może być coraz bliższy premiery

Niedawno dotarły do nas pierwsze sygnały, wskazujące na rychłą premierę nowego smartwatcha Huawei. Model Watch 5 został zauważony w bazie danych certyfikacyjnej TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co sugeruje, że jego debiut jest coraz bliżej. Standardowy model, oznaczony jako SOC-AL00 (numer rejestracji ER42369/25), został sklasyfikowany jako “Moduł GSM”, co potwierdza obsługę łączności komórkowej za pośrednictwem sieci GSM. Oznacza to możliwość prowadzenia samodzielnych rozmów, wysyłania wiadomości i korzystania z mobilnego internetu bez konieczności parowania ze smartfonem.

Teraz z kolei pojawił się przeciek pochodzący od znanego informatora Sudhanshu Ambhore, który ekskluzywnie podzielił się zdjęciami i detalami z serwisem 91Mobiles. Dzięki temu wiemy znacznie więcej na temat tego, co Huawei Watch 5 może nam zaoferować w tej generacji.

Rendery Huawei Watch 5 | Źródło: 91Mobiles

Najnowszy raport potwierdza wiele kluczowych szczegółów. Podobno Huawei Watch 5 pojawi się w dwóch wariantach rozmiarowych: 42 mm i 46 mm. Przyglądając się renderom, możemy zobaczyć smartwatch w wielu opcjach kolorystycznych. Watch 5 ma być dostępny w kolorach niebieskim, zielonym, brązowym, czarnym, białym oraz beżowo-złotym, co potwierdza wcześniejsze doniesienia. Dostępne będą również różne warianty pasków, takie jak stalowy, silikonowy i tekstylny. Zegarek ma działać na najnowszym systemie HarmonyOS NEXT. Oczekuje się również ulepszeń w zakresie żywotności baterii oraz funkcji monitorowania zdrowia w porównaniu do starszych modeli, takich jak seria Watch 4.

Udostępnione rendery wskazują, że pod względem konstrukcji zmieni się niewiele. Nowy smartwatch Huawei charakteryzuje się okrągłą tarczą z wąskimi ramkami. Inne elementy designu obejmują obrotową koronkę do nawigacji umieszczoną po prawej stronie, fizyczny przycisk oraz owalny układ z dwoma wycięciami. Na spodzie widoczne są czujniki tętna oraz magnetyczne piny do ładowania.

Raport ujawnił nam również globalne ceny tego urządzenia. Oczekuje się, że Huawei Watch 5 będzie miał cenę początkową wynoszącą 499 euro (~2130 zł), a droższe opcje mogą kosztować 549 i 599 euro, co w przeliczeniu daje nam odpowiednio ~2350 i 2560 zł. Prawdopodobnie różnice w cenie będą wynikać z wybranych kolorów, pasków i rozmiarów.