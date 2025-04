Smartwatche, samochody, słuchawki — Gemini przejmie ekosystem Google’a

Google oficjalnie potwierdził, że Gemini rozszerzy swoje możliwości i pojawi się na kolejnych platformach jeszcze w tym rok

Chatbot Gemini od Google’a jest już dostępny na wielu smartfonach z Androidem oraz w przeglądarce internetowej i innych usługach firmy. Jednak w przypadku smartwatchy, Android Auto, inteligentnych wyświetlaczy i innych urządzeń, firma wciąż polega na swoim tradycyjnym Asystencie Google, choć nie trudno zauważyć, że z każdym kolejnym miesiącem idzie on coraz bardziej w odstawkę. Dlatego raczej nie zdziwi nikogo fakt, że firma oficjalnie potwierdziła, że Gemini wkroczy do Wear OS, Android Auto i inne platformy jeszcze w tym roku.

Czytaj też: Claude 3.7 odbiera użytkowników ChatGPT. Jak nowy model Anthropic zmienia układ sił na rynku

Podczas telekonferencji podsumowującej wyniki finansowe firmy za pierwszy kwartał 2025 roku, dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, ogłosił ekspansję Gemini:

Ulepszamy Asystenta Google na urządzeniach mobilnych do Gemini, a jeszcze w tym roku zaktualizujemy tablety, samochody i urządzenia łączące się z Twoim telefonem, takie jak słuchawki i zegarki.

Pichai nie podał konkretnych ram czasowych dla tego rozszerzenia na nowe kategorie urządzeń, ale można przypuszczać, że więcej informacji zostanie ujawnionych podczas konferencji Google I/O w przyszłym miesiącu. Wiadomość o zbliżającej się dostępności Gemini na innych platformach została poprzedzona licznymi doniesieniami. Jeszcze w styczniu odkryto dowody na integrację Gemini z smartwatchami Wear OS i pojawiło kilka szczegółów dotyczących potencjalnego działania tej funkcji. Z kolei w sierpniu zeszłego roku pojawiły się wzmianki, że Gemini Live będzie dostępne w Android Auto, a w zeszłym miesiącu serwisowi Android Authority udało się nawet aktywować tę funkcję, co jasno pokazuje, że premiera na tych platformach jest bliższa niż dalsza.

Czytaj też: Przełom w Gemini. Sztuczna inteligencja od Google wkrótce przeanalizuje Twoje wideo

Chociaż Asystent Google jest przez wiele osób uwielbiany ze względu na swoją prostą funkcjonalność, zwłaszcza jeśli ktoś korzysta z rutyn i innych podobnych poleceń, to niestety jego odejście było nieuniknione. Na szczęście gigant z Mountain View w międzyczasie również stale rozszerza umiejętności Gemini tak, by brak Asystenta nie był już odczuwalny (a przynajmniej nie tak mocno). Obecnie firma stawia na sztuczną inteligencję, a my będziemy musieli się do tego przyzwyczaić, czy nam się to podoba, czy też nie.

Czytaj też: Intel zaangażowany w kompleksową edukację nauczycieli i uczniów o AI w polskich szkołach

Spodziewam się, że nadchodząca konferencja Google I/O przyniesie nam sporo ciekawych ulepszeń w zakresie działania Gemini nie tylko na Androidzie, ale przede wszystkim na pozostałych platformach. Skoro firma chce uczynić z AI niejako serce swojego ekosystemu, na pewno pojawią się stosowne zmiany i specjalne funkcje, dostosowane do konkretnych platform i systemów, które zachęcą użytkowników do korzystania z nich i ułatwią przejście z Asystenta na nowocześniejsze (choć czy na pewno lepsze?) rozwiązanie.