Intel zaangażowany w kompleksową edukację nauczycieli i uczniów o AI w polskich szkołach

Wspólnie z MEN oraz partnerami technologicznymi (Dell, HP, Lenovo i Microsoft) Intel opracował referencyjne rozwiązanie dla szkolnych pracowni AI. W sześciu wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno w miastach, jak i na wsiach, przeprowadzono pilotażowy program. Cztery z sześciu szkół pilotażowych były z mniejszych miejscowości, co było świadomym działaniem mającym na celu zapewnienie jakościowego dostępu do edukacji cyfrowej niezależnie od lokalizacji. Pilotaż miał na celu przetestowanie uniwersalnych rozwiązań do nauki o AI i jej wykorzystania w wspieraniu nauczania różnych przedmiotów.

W samych labach AI zdecydowano się na zastosowanie darmowego oprogramowania open source, dzięki czemu nie ma ryzyka uzależnienia od żadnego konkretnego producenta, a także istnieją duże możliwości w zakresie jego samodzielnego rozwoju. Pracownie wyposażono w specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt (laptopy) oraz tzw. Centrum Dystrybucji Usług. To centralny hub umożliwiający zarządzanie klasą, monitorowanie pracy uczniów, dzielenie się materiałami dydaktycznymi, a także ładowanie i przechowywanie laptopów. Jest mobilne (na kółkach) i może tworzyć własną sieć bezprzewodową, co zwiększa elastyczność jego użycia w różnych salach lekcyjnych.

Same komputery AI PC, wyposażone w procesory Intel Core Ultra z jednostką NPU (Neural Processing Unit) są kluczowym elementem wspierającym edukację opartą na AI. NPU umożliwia efektywne przetwarzanie zadań AI lokalnie na urządzeniu, co ma szereg zalet: zwiększa szybkość przetwarzania, co może prowadzić do oszczędności czasu (szacuje się nawet do 240 minut tygodniowo na użytkownika). Poza tym NPU zużywa znacznie mniej energii (1-2 waty) w porównaniu do procesora (kilkadziesiąt watów) przy przetwarzaniu AI. Oczywiście zadbano też o kwestie prywatności i bezpieczeństwo – lokalna praca modeli AI zapewnia większą prywatność danych uczniów, które nie muszą opuszczać urządzenia.

Co istotne, Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie i pierwszym w Europie, gdzie wdrożono programy edukacyjne Intela dotyczące AI: “AI for Youth” oraz “AI for Future Workforce”. Program obejmuje nie tylko szkolenia i sprzęt, ale także gotowe materiały dydaktyczne i referencyjne rozwiązania dla pracowni. O samym potencjale młodych ludzi w Polsce może świadczyć aktywny udział i sukcesy odnoszone w międzynarodowych konkursach Intela, takich jak Intel AI Global Impact Festival. Jednym z projektów godnych uwagi jest CMA (Comprehensive Medical Assistant), stworzony przez uczniów Zofię Remi, Tomasza Kozłowskiego i Wojciecha Czubaka, który zdobył główną nagrodę w 2024 roku.

CMA to system wspierający lekarzy w diagnostyce obrazowej przy pomocy widzenia komputerowego. Projekt wychodzi naprzeciw problemowi wypalenia zawodowego wśród lekarzy (60% doświadcza wypalenia, 92% pracuje po godzinach). System CMA oferuje szereg narzędzi: diagnostyczne (rozpoznawanie anomalii na obrazach medycznych), konsultacyjne (korzystanie z dużych modeli językowych), generowanie raportów, kalkulacyjno-algorytmiczne (kolejkowanie pacjentów, zarządzanie ryzykiem). Projekt opiera się na założeniu, że AI ma wspierać lekarza, a nie go zastępować. Ostateczna decyzja diagnostyczna zawsze należy do człowieka. Wyzwania w realizacji projektu CMA obejmowały oznaczanie ogromnych zbiorów danych medycznych (tysiące obrazów) oraz kwestie etyczne i prawne związane z uzyskaniem statusu produktu medycznego. Obecnie autorzy CMA poszukują wsparcia finansowego i możliwości współpracy z placówkami medycznymi, aby rozwijać projekt i wdrożyć go w praktyce.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie AI do szkół pomaga przygotować uczniów do przyszłych zawodów. Edukacja AI w szkołach wpływa również na środowisko społeczne, zachęcając rodziców do korzystania z narzędzi AI. Ważnym wyzwaniem wydaje się tu jednak dostosowanie podstawy programowej do szybko rozwijającej się technologii AI. Polska, pomimo wielu wyzwań, ma mocne strony w edukacji informatycznej (np. programowanie w podstawie programowej, matematyka na maturze) w porównaniu do innych krajów europejskich.