Nie tylko nowe smartfony — Motorola prezentuje smartwatch moto watch fit i luksusowe słuchawki moto buds loop z kryształami Swarovskiego

Motorola moto buds loop – douszne słuchawki o otwartej konstrukcji, stworzone we współpracy z renomowaną firmą Bose

To pierwsze otwarte słuchawki douszne w ofercie Motoroli. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie noszenia, wyróżniają się lekką konstrukcją i ergonomicznym kształtem, idealnie dopasowującym się do anatomii ucha. Dzięki technologii Sound by Bose, słuchawki dostarczają profesjonalnie dostrojony dźwięk o wyjątkowej czystości i idealnym balansie. Wyposażono je w 12-milimetrowe przetworniki, zaawansowany układ dwóch mikrofonów oraz technologia CrystalTalk AI, przez co gwarantują krystalicznie czyste rozmowy, skutecznie redukując hałas z otoczenia i precyzyjnie rejestrując głos użytkownika.

Moto buds loop oferują również inteligentne funkcje wspierane przez AI, bo tych nie mogło tu przecież zabraknąć. Po sparowaniu z wybranymi smartfonami Motorola, obsługują polecenia głosowe moto ai, umożliwiając na przykład odczytywanie podsumowań powiadomień czy nagrywanie spotkań. Technologia Smart Connect zapewnia płynne przełączanie między sparowanymi urządzeniami Motorola i Lenovo.

Czas pracy moto buds loop wynosi do 8 godzin na jednym ładowaniu, a etui ładujące wydłuża ten czas aż do 37 godzin. Otwarta konstrukcja słuchawek pozwala użytkownikom na jednoczesne słuchanie muzyki i pozostawanie świadomym otoczenia. Wykorzystanie materiałów najwyższej jakości oraz hydrofobowa konstrukcja chronią je przed deszczem i przypadkowym zachlapaniem.

Dla miłośników luksusu Motorola przygotowała specjalną wersję w kolorze French Oak z palety Pantone, ozdobioną kryształami Swarovski, inspirowaną klasyczną biżuterią. To pierwsza w historii współpraca Motoroli z marką Swarovski. Dostępna będzie również standardowa wersja w kolorze Trekking Green, pozbawiona biżuteryjnych akcentów.

Motorola moto watch fit – ultracienki smartwatch charakteryzujący się długim czasem pracy na jednym ładowaniu

Ten zegarek został wyposażony w czytelny 1.9-calowy ekran OLED, chroniony przez Corning Gorilla Glass 3 i osiągający jasność szczytową 1000 nitów. Zegarek działa na customowym systemie RTOS, co oznacza brak możliwości instalowania dodatkowych aplikacji. Łączy się ze smartfonami z systemem Android za pomocą Bluetooth 5.3, a dedykowana aplikacja moto watch umożliwia tworzenie spersonalizowanych tarcz zegarka dzięki funkcji moto AI. Zegarek można nosić z paskiem w kolorze Pantone Trekking Green lub z innymi paskami o szerokości 22 mm, w tym z uniwersalnymi zamiennikami.

moto watch fit oferuje ponad 100 trybów sportowych, zaawansowane monitorowanie tętna, liczenie kalorii oraz wbudowany GPS. Monitorowanie snu pomaga dbać o odpowiednią regenerację. Dzięki klasie odporności IP68 i wodoszczelności do 5 ATM, moto watch fit sprawdzi się w każdych warunkach. Bateria zapewnia do 16 dni pracy na jednym ładowaniu. Warto jednak zaznaczyć, że zegarek nie posiada mikrofonu ani głośników, co uniemożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z jego poziomu.

Podobnie jak moto buds loop, zegarek moto watch fit współpracuje z urządzeniami z systemem Android, co pozwala na sterowanie muzyką, robienie zdjęć czy przeglądanie powiadomień bez konieczności sięgania po telefon. Dane są automatycznie synchronizowane z dedykowaną aplikacją, co pozwala na wygodne śledzenie postępów i wyznaczanie celów – niezależnie od tego, czy biegasz, pływasz, czy monitorujesz codzienną aktywność.

Dostępność i ceny w Polsce:

Słuchawki moto buds loop (standardowa wersja): 499 zł

Słuchawki moto buds loop (wersja z kryształami Swarovski): 1199 zł

Zegarek moto watch fit: 349 zł

Oba akcesoria trafią do sprzedaży w Polsce w drugiej połowie bieżącego roku.